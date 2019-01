Cristiano Caccamo/ Da “Che Dio ci aiuti” alla vita privata: “Non sono fidanzato” (Vieni da me)

Protagonista sul piccolo schermo con la serie tv di successo “Che Dio ci aiuti”, Cristiano Caccamo ha rilasciato una lunga intervista a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1. «No, non sono fidanzato», l’esordio dell’artista incalzato dalla conduttrice sulla vita privata, aggiungendo poco dopo: «Sono un po’ timido, non sembra ma è così». Caccamo ha poi preso parte al classico gioco del “chi butti giù dalla torre?”, scegliendo tra diverse donne. L’inizio con Violante Placido e Emma Marrone: «Con Violante ho fatto il mio esordio. Con Emma Marrone non ho fatto niente, la conosco ma non ci ho fatto nulla. Preferisco Violante Placido». Subito dopo il confronto tra Violante Placido e Elena Sofia Ricci: «Ci lavoro da due stagioni, è un po’ una mamma: preferisco Violante, parlando di una donna che può stare vicino a me».

CRISTIANO CACCAMO A VIENI DA ME

Successivamente il confronto tra Violante Placido e Diana Del Bufalo, altra protagonista della serie televisiva in onda su Rai 1: «L’ho conosciuta l’anno scorso e siamo rimasti molto amici. Abbiamo fatto delle vacanze insieme, anche alle Maldive. Tra le due scelgo Diana». Dopo arriva Laura Pausini: «Sono stato il protagonista del suo ultimo video. Tra loro due scelgo Diana». Dopo la nota cantante, arriva Anastasia Kuzmina: «Con lei ho fatto un programma nel 2012. Continuo a scegliere Diana, c’è più rapporto». Successivamente c’è Luisa Ranieri, con cui ha condiviso il set de “La vita promessa”: «Io la adoro, adesso sono in crisi: scelgo Diana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA