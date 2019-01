Elena Sofia Ricci, “abusata a 12 anni”/ “Fu mia madre a consegnarmi al mio orco, non ne sono ancora uscita”

Elena Sofia Ricci si è appena lasciata alle spalle un anno ricco di emozioni forti. Alcune molto positive, come il grande successo professionale, altre estremamente dolorose, legale alla morte della madre ed a quella dell’amico e collega Ennio Fantastichini. Per lei, ora sta per aprirsi un nuovo anno impegnativo e così sarà per almeno i prossimi tre. Alla vigilia del suo ritorno in tv nei panni dell’esuberante Suor Angela, nella fiction di successo di Raiuno, Che Dio ci aiuti 5 e in partenza dal prossimo 10 gennaio, Elena Sofia Ricci si è raccontata in una lunga intervista per il quotidiano Libero. Nella serie da ben cinque stagioni l’attrice indossa i panni di un personaggio in parte controverso e dal quale forse avrebbe voluto distaccarsi. Quello della suora potrebbe rappresentare un ruolo poco intrigante ma in realtà, spiega l’interprete, “trovo che Suor Angela sia un personaggio particolarmente progressista e controcorrente, in quanto fervente cristiana. La figura di Cristo e il suo messaggio sono infatti rivoluzionari, oggi come allora”, ha aggiunto. E quindi a spingerla inizialmente a lasciare era stata la paura di annoiarsi per via della mancanza di un vero e proprio arco evolutivo del suo personaggio. Dalla quarta serie però, in Elena Sofia Ricci è sorta una domanda: “E se Suor Angela mostrasse il suo lato più fragile e umano?”, da qui la svolta, forse azzardata, ma che è riuscita a rendere ancora più “vero” il personaggio.

ELENA SOFIA RICCI CHOC: “SONO STATA ABUSATA A 12 ANNI”

Anche ad Elena Sofia Ricci è stato chiesto, come a molte sue colleghe, un commento sul movimento del #Metoo. Per lei rappresenta un argomento particolarmente delicato e complesso ma oggi, dopo la morte di sua madre, l’attrice si sente libera di fare spazio ad una rivelazione choc: “A 12 anni sono stata abusata. Non l’ho mai dichiarato prima perchè purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”. E così Elena Sofia Ricci ha parlato per la prima volta di un caso di pedofilia che la vide da bambina protagonista. “Nessun uomo ha il diritto di esercitare il proprio potere per violentare una donna, adulta o minorenne”, ha proseguito ricollegandosi alla domanda iniziale. Lei non fu l’unica vittima: il suo aggressore fu arrestato ma in altri denunciarono. Poi ha ammesso di non esserne ancora fuori del tutto. Tornando invece agli ultimi mesi difficili, quelli legati alla perdita della madre, l’attrice ha ammesso di aver contato molto sulla fede, aiutandola ad affrontare la malattia ed il lutto. “Non vuol dire però che sono arrivata preparata alla sua scomparsa, nessuno può esserlo”, ha chiosato.

