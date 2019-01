FILIPPO NARDI A SARANNO ISOLANI/ “Sono rimasto in piedi nei momenti difficili grazie a mio figlio”

Nuova avventura televisiva per Filippo Nardi che da martedì 8 gennaio 2019 sarà al timone di “Saranno Isolani“, il programma che anticipa L’Isola dei Famosi 2019. Dopo il grande successo della scorso anno torna la versione “nip” del celebre reality show trasmesso in esclusiva su Mediaset Play. 10 i concorrenti in gara pronti a tutto pur di conquistare i posti disponibili per partecipare alla quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. “Saranno Isolani” è nato lo scorso anno come un semplice esperimento televisivo, ma il clamore è stato tale da spingere la produzione del reality a ripetere anche quest’anno. Chi sarà il vincitore della seconda edizione di “Saranno Isolani”? Ricordiamo che lo scorso anno a trionfare è stato Franco Terlizzi diventato poi uno dei naufraghi più amati dell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi.

Saranno Isolani 2019: i concorrenti

10 i candidati di Saranno Isolani 2019 in partenza da martedì 8 gennaio 2019 su Mediaset Play. Ad accogliere le avventure dei dieci concorrenti naufraghi è la Maremma toscana dove dovranno confrontarsi in sfide, sfidare la fame, il freddo e diverse prove. Tra tutti e dieci i concorrenti solo quattro potranno volare in l’Honduras e giocarsi il tutto e per tutto sulle dorate spiagge di Cayo Cochinos. Ecco i concorrenti aspiranti naufraghi di quest’anno: Alice Fabbrica (22 anni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne), Chiara Patriarca (35 anni, fruttivendola),Eleonora Massara (45 anni, imprenditrice), Giorgia Venturini (34 anni, comunicazione e media), Lucia Grieco (25 anni, aspirante attrice), Mario “Il Falco” Ferri (31 anni, calciatore e invasore di campo), Giovanni “John” Vitale (33 anni go-go boy), Mirko Pontesilli (45 anni, aspirante showman), Salvatore Vigliucci (59 anni, aspirante ballerino), Yuri Rambaldi (25 anni, aspirante tronista).

Filippo Nardi: “sono rimasto in piedi grazie a mio figlio Zack”

Saranno Isolani 2019 vedrà al timone Filippo Nardi, ex naufrago de L’Isola e attualmente tutor del programma “Detto Fatto“. Una bella nuova opportunità per l’ex concorrente del Grande Fratello che quest’estate a Chi ha raccontato quanto il figlio Zack sia stato fondamentale in tutti i momenti più difficili: “Zack è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme. Quando rimasi senza soldi, rinunciai a mangiare per portarlo al cinema. Sono rimasto in piedi grazie a lui e so che, anche se non lo dice, mi vuole bene”. Un rapporto bellissimo che ha visto Filippo fare dei sacrifici come fanno tutti i genitori: “ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars rinunciai a fare la spesa, non mangiai per giorni”.



