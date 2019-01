Francesca Fialdini chiusa in ascensore/ Tiberio Timperi sibillino: “Ma con chi eri?” Gelo in studio

Nuova puntata de La vita in diretta e subito un episodio che fa discutere sui social: protagonisti, ancora una volta, i conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Dopo i momenti di tensione degli scorsi mesi, superati secondo quanto affermato dai diretti interessati, in apertura di trasmissione la Fialdini ha rivelato di aver rischiato di dover alzare bandiera bianca per la puntata odierna: il motivo? E’ rimasta chiusa in ascensore, provvidenziale l’intervento degli addetti. Ed ecco che arriva la tensione: Tiberio Timperi chiede a chiare lettere, «con chi eri?». Una battuta sibillina che non è passata inosservata, con l’ex volto di Unomattina in famiglia e Oroscopo in famiglia che ha ipotizzato ben altro rispetto a un incidente casuale.

GELO IN STUDIO A LA VITA IN DIRETTA

Una semplice battuta o una frecciatina? Potrebbe trattarsi solamente di un siparietto concordato o di un eccesso di confidenza, ma sui social network il pensiero è decisamente un altro. Ad influire su questa percezione gli scontri in passato tra i due conduttori, tanto che in studio a La vita in diretta è calato il gelo. Vedremo nel corso della puntata se ci sarà il classico feeling tra i due o se salirà la tensione, su Twitter c’è chi parla di «brutta battuta». Insomma, potrebbe tornare un clima ostile nel programma in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai 1: non dimentichiamo che l’astrologo Paolo Fox, tra serio e faceto, ha invitato i due a fare nuove scelte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA