FRANCESCO FACCHINETTI, “CUORE” ALL’EX SU TWITTER/ Post con una foto di Alessia Marcuzzi e la figlia Mia

Francesco Facchinetti posta su Twitter una foto di Alessia Marcuzzi e della figlia Mia, avuta nella relazione con la showgirl. Un “cuoricino” alla ex e un momento di tenerezza familiare tra due persone che da tempo non sono più legate, ma restano unite dall’amore per la figlioletta. “Alessia e la piccola Alessia” ha scritto Facchinetti nel suo post, sottolineando la somiglianza tra madre e figlia. Ed effettivamente Mia inizia davvero ad assomigliare molto nei tratti ad Alessia Marcuzzi, una foto che ha sicuramente colpito Francesco Facchinetti, pur nella consapevolezza di vivere ormai una relazione stabile dal 2014 con la moglie Wilma Helena Faissol. Non è comunque una novità vedere Alessia Marcuzzi ancora in “bonis” con i suoi ex.

BUONI RAPPORTI TRA EX

E’ già accaduto in passato, con Alessia Marcuzzi e il padre del suo primo figlio, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, che anche dopo la loro separazione hanno mantenuto ottimi rapporti, tanto che la Marcuzzi ha spesso postato sui social foto che ritraggono la sua amicizia con l’attuale moglie del tecnico biancoceleste, Gaia Lucariello, con le rispettive famiglie che sono andate anche in vacanza insieme, come accaduto l’anno scorso alle Maldive, stando insieme al figlio Tommaso, ormai maggiorenne, assieme al quale i due sono comunque apparsi in diverse altre occasioni, anche recentemente a Natale. E il post su Twitter testimonia una volta di più come anche con il Francesco Facchinetti ci sia ancora grande affetto.

Alessia e piccola Alessia❤️ pic.twitter.com/Ulbokc9z0n — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 7 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA