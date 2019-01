GEMMA E ROCCO SI SONO LASCIATI?/ Video Uomini e donne: “Io avevo portato lo spazzolino ma lei…” (Trono Over)

La storia tra Gemma e Rocco torna protagonista a “Uomini e Donne“, il programma di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la pausa natalizia il dating show riparte con la prima registrazione del trono over 2019 con la coppia indiscussa protagonista. In particolare, stando alle prime indiscrezioni rivelate sulle registrazioni del programma, la dama torinese racconterà che durante le feste di Natale la conoscenza con Rocco non è andata come sperava. Le parole di Gemma però hanno sortito un effetto insperato visto che Rocco ha chiesto di intervenire per sottolineare il suo disinteresse verso la dama. Anzi il Cavaliere ha attaccato Gemma rivelando che la donna partecipa al programma solo per stare sotto le telecamere e non per trovare l’amore. Parole davvero pesanti quelle che avrebbe pronunciato Rocco verso Gemma. Sarà vero oppure no? Proprio nel video anticipazioni che potete vedere cliccando qui, Rocco racconterà della loro ultima uscita insieme e di come lui avesse portato lo spazzolino pronto a rimanere a casa di Gemma, cosa sarà successo a quel punto? Da quello che racconta il cavaliere niente è andato come previsto…

Gemma sui social: “domani è un altro giorno”

Intanto sui social nelle ultime ore Gemma Galgani è tornata a pubblicare una serie di frasi ad effetto senza però un destinatario ben preciso. In tanti però hanno visto nelle parole della dama torinese qualche riferimento alla storia con Rocco, considerando anche i rumors pubblicati negli ultimi giorni sulle prime puntate del trono over 2019. “Quando i miei sogni sono solo un batticuore...” ha scritto Gemma su una foto-selfie; poi la dama ha pubblicato “One Moment in time”, una hit di Whitney Houston. Alcune ore dopo è tornata a farsi sentire scrivendo : “Perdindirindina’ domani è un altro giorno”. La frase simbolo pronunciata da Rossella O’Hara nel film “Via col vento”, che la Galgani potrebbe aver pubblicato per indicare la fine della storia con Rocco. Per la serie è stata un fuoco di paglia, ma domani è un altro giorno e si vedrà.

Gemma e Rocco si sono lasciati?

Stando alle prime anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne in onda da lunedì 7 gennaio 2019 su Canale 5, Gemma e Rocco si sarebbero nuovamente lasciati. Non è dato saperlo, ma le prime notizie rivelano un Natale triste per la dama torinese e il Cavaliere. In particolare a lamentarsi sarebbe stato Rocco che ha raccontato di sentirsi usato da Gemma e di vederla coinvolta. Sarebbe nuovamente finito l’idillio tra i due a distanza di poche settimana dalla tregua siglata durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Gemma, infatti, era tornata da Rocco esternando tutto il suo reale interesse per il Cavaliere anche se in pochi le hanno creduto considerando che la storia era stata chiusa da lei solo alcune settimane prima. La dama torinese poco dopo aveva accettato il corteggiamento di Paolo, ma continuava a discutere con Rocco. Discussioni che si sono tramutate poi in un interesse reale e una nuova frequentazione che sembrerebbe già essere arrivata al capolinea. Nuovo addio per Gemma e Rocco?



