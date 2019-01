Giulia e Silvia Provvedi, sexy a Dubai rischiano grosso/ Foto bollenti: ecco cosa poteva accadere

Giulia e Silvia Provvedi dopo il Grande Fratello Vip, hanno deciso di staccare con il lavoro. Ecco perché, le gemelline più famose della televisione italiana, hanno deciso di fare le valige e volare a Dubai. Mostrando su Instagram un fisico proprio mozzafiato, le due hanno regalato ai follower cartoline a bordo piscina e dal deserto. Tra uno scatto ed un drink dissetante, le due sorelline hanno parlato anche di complicità: “C’è chi ti capisce senza che tu dica una parola, e chi non capirebbe nemmeno se glielo spiegassi con mille parole. Questa è la complicità”, scrivono sul celebre social network dedicato alla fotografia. Le ex gieffine vip, hanno passato il Capodanno lontane dall’Italia ma saldamente al fianco dei due fidanzati Pierluigi Gollini e Giorgio conosciuto comunemente come “Malefix”. Inevitabile la foto in atteggiamento sexy delle sorelle su una spiaggia della città araba dove comunque certe spigliatezze rischiano di costare molto care.

Giulia e Silvia Provvedi, sexy a Dubai rischiano grosso: ecco perché

Giulia e Silvia Provvedi sembrano non avere nessuna paura quando si tratta di accontentare i follower. Ed infatti per chi non lo sapesse, nella città araba, certe “scioltezze” possono essere anche pericolose: non soltanto perché si potrebbe rischiare una multa salatissima, ma anche perché, per un gesto simile, si potrebbe anche rischiare di trascorrere una notte in cella. Le gemelline della musica reduci dal Grande Fratello Vip, in barba agli avvertimenti hanno posato sexy a Dubai, pera scorpacciata non indifferente di like e commenti positivi. Dopo aver ricaricato le pile in vacanza, le due sorelle sono tornate a Milano. Postando un nuovo scatto insieme sul profilo ufficiale di Instagram, hanno salutato gli estimatori con grande entusiasmo: “Ciao amoriiii! Siamo ufficialmente tornate … più cariche che mai!! Stiamo lavorando a tanti nuovi progetti e non vediamo l’ora di potervi svelare tutto!! Siete pronti? Commentate qui sotto ragazze e manderemo un video saluto personalizzato proprio a voi! #viamiamo”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA