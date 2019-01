IL FUGGITIVO/ Su Iris il film con Harrison Ford (oggi, 7 gennaio 2019)

NEL CAST HARRISON FORD

Il fuggitivo, il film in onda su Iris oggi, lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 21,00. E’ una pellicola del 1993 ed è stata affidata alla regia di Andrew Davis (il Codice del silenzio, Trappola in alto mare, The Guardian-salvataggio in mare) mentre l’attore principale è Harrison Ford (Indiana Jones, Guerre Stellari, Blade Runne e Witness – Il testimone per cui ebbe una nomination all’Oscar) che interpreta il chirurgo Richard Kimble mentre Tommy Lee Jones (Man in Black, Assassini nati – Natural Born Killers, JFK – Un caso ancora aperto, Non è un paese per vecchi), è il tenente Samuel Gerard che dà la caccia al fuggitivo. Nel cast troviamo inoltre il successivo premio Oscar per Still Alice, Julianne Moore (Hannibal, The Forgotten, Jurassik Park – Il mondo perduto, Fine di una storia), L. Scott Caldwell (Alaska, Il segno della libellula – Dragonfly, The Net – Intrappolata nella rete, Mistery e vincitrice di un Tony Award). Ma adesso vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL FUGGITIVO, LA TRAMA DEL FILM D’AZIONE

Siamo a Chicago ed il famoso e stimato chirurgo Richard Kimble rientrando a casa trova la moglie Helen assassinata da un uomo ancora presente nell’abitazione che ha una protesi al braccio, pur lottando questi riesce a scappare e Kimble viene dichiarato colpevole del delitto e condannato a morte a causa della mancanza di segni di effrazione e della cospicua eredità lasciata dalla moglie. Durante il tragitto verso il penitenziario gli altri detenuti si rivoltano e fanno sbandare il cellulare per liberarsi, provocando un incidente con un treno in corsa. Kimble sopravvive miracolosamente e comincia a scappare inseguito da Marshal Samuel Gerard che ha la direzione ed il pieno controllo delle indagini. Nella fuga Kimble si cambia e si cura entrando nel primo ospedale che incontra dove, però viene riconosciuto dal poliziotto che stava sul cellulare a cui aveva salvato la vita, deve quindi rubare un’ambulanza per proseguire la fuga ed arrivare di nuovo a Chicago, intenzionato a scoprire il vero assassino della moglie.

Incontra il suo collega ed amico Charles Nichols per farsi prestare dei soldi e torna al suo ospedale, il Cook County Hospital, per ricercare tutti i nominativi che hanno dovuto ricorrere ad una modifica al braccio artificiale dopo la morte della moglie. In una delle volte in cui si reca in ospedale rischia di essere scoperto e catturato in quanto salva la vita ad un ragazzo modificando una diagnosi errata ed accompagnandolo in sala operatoria. Dalle ricerche incrociate Kimble risale ad un ex agente di polizia, Frederick Sykes, ed ha la conferma che si tratti dell’assassino riuscendo ad entrare in casa sua. In questo modo Kimble capisce anche il movente dell’assassinio e il mandante. Nel frattempo il Marshall Gerard, complice anche una telefonata di Kimble, scopre gli intenti del dottore e dopo averne mancato la cattura per un soffio in ospedale (dove ha notizia del ragazzo salvato da Kimble) comincia a intuire che i fatti non erano andati esattamente come gli era stato detto. Arriva, guidato indirettamente da Kimble, alla casa di Sykes e lì trova dei documenti che contraddicono quanto riferito da Nichols in un interrogatorio. Kimble si dirige verso un Hotel dove è in corso una conferenza della Devlin MacGregor, una casa farmaceutica che sta per lanciare un nuovo farmaco, il Provasic, nel tragitto incontra in metro Sykes che vorrebbe ucciderlo ma sbaglia e muore un poliziotto. Kimble riesce a bloccare Sykes ma viene ingiustamente accusato di essere l’autore dell’omicidio del poliziotto e quindi tutto il corpo di polizia vuole la sua pelle. Riesce ad arrivare nell’hotel ed a smascherare il suo amico, Kimble aveva infatti scoperto che il Provasic, il cui progetto era sotto la guida di Nichols, causava dei danni epatici molto seri e voleva bloccarne la sperimentazione per questo Nichols voleva la sua di morte e non quella della moglie. Gerard, dopo aver arrestato Sykes, corre all’hotel per cercare di salvare Kimble dalla furia vendicativa della polizia e spiega a Kimble di aver capito chi è il vero assassino, un attimo prima di essere salvato da Kimble stesso che immobilizza Nichols mentre sta per sparare al Marshall.

