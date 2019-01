Isola dei Famosi 2019/ Rocco Siffredi opinionista? “Ci stiamo mettendo d’accordo…”

Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019 in partenza dal prossimo 24 gennaio. Dopo i continui rumors sul cast di naufraghi che sbarcherà in Honduras, arrivano anche delle novità sugli opinionisti. Ed infatti, tra le pagine de Il Messaggero, Rocco Siffredi ha lanciato una bomba niente male da cogliere al volo: “Di nuovo c’è anche che Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ci stiamo mettendo d’accordo”, ha rivelato. Proprio l’attore a luci rosse, ha un passato da isolano nella prima edizione approdata su Canale 5 e vinta dalle sorelline Silvia e Giulia Provvedi (che in quel di Dubai per Capodanno, per via di alcuni scatti sexy, hanno rischiato proprio grosso…). Se l’indiscrezione di Siffredi dovesse rivelarsi veritiera, il cast della 13esima edizione del reality show dedicato alla sopravvivenza, potrebbe essere in chiusura.

Isola dei Famosi 2019, il cast è completo (o quasi…)

Tirando le somme e riassumendo per i più distratti, il cast dell’Isola dei Famosi 2019 potrebbe essere quasi al completo. Al fianco di Alessia Marcuzzi in studio, potrebbero esserci Rocco Siffredi e Alda D’Eusanio. Alvin ritornerebbe invece al suo ruolo di inviato dopo le precedenti indiscrezioni che lo volevano in Honduras per mettersi in gioco nel ruolo di concorrente. A questo punto, confermati potenzialmente opinionisti ed inviato, vi narriamo a seguire i naufraghi che, salvo complicazioni dell’ultimo momento, vedrete sicuramente in onda dal prossimo 24 gennaio su Canale 5. Spazio per: Demetra Hampton (ex concorrente de La Talpa), Douglas Meyer (figlio di Brigitte Nielsen), Grecia Colmenares (attrice di soap opera argentine), Jeremias Rodriguez (fratello di Belen ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2), Jo Squillo (cantante ex concorrente de La Fattoria), Luca Vismara (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi), Marco Maddaloni (Judoka ed ex concorrente di Pechino Express), Marina La Rosa (ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello), Paolo Brosio (giornalista ex inviato de L’Isola dei Famosi), Riccardo Fogli (vincitore della prima edizione di Music Farm), Sarah Altobello (opinionista di Pomeriggio 5 e sosia italiana di Melania Trump), Taylor Mega (influencer ed ex di Flavio Briatore) e Youma Diakite (ex modella).

