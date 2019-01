Kate Middleton compie 37 anni / Otto anni da Duchessa e quel costante paragone con Meghan Markle

Kate Middleton, oggi duchessa di Cambridge, mercoledì 9 gennaio spegne 37 candeline. Otto anni come Duchessa di Cambridge per Kate, che subito è entrata nel cuore di tutti. Oltre ad essere benvoluta a corte, lo è stata subito anche dal popolo. Come dimenticare quando, davanti alla folla di Leicester, la Middleton ha dimostrato tutta la sua modestia dichiarando: «My language is so bad, I have to make sure my children are better than me», ovvero “le mie lingue straniere sono davvero scadenti, devo far sì che i miei piccoli facciano meglio”. Parole con le quali dimostrò subito un carattere umile e gentile che colpì all’istante il popolo inglese. Intanto il marito William, il 9 gennaio di quest’anno uscirà dal palazzo per il primo Royal engagements dell’anno: sarà impegnato con un tea party per festeggiare i primi 30 anni della London’s Air Ambulance, al Royal London Hospital, Whitechapel.

Kate Middleton e l’accostamento perenne a Meghan Markle

Ritornando a Kate Middleton, negli ultimi mesi è stato inevitabile l’accostamento con Meghan Markle, moglie del principe di Harry. Le due sono state le grandi protagoniste di tutti gli ultimi gossip reali, spesso puntati sull’antipatia reciproca delle due Duchesse. La partita della simpatia, al momento, pare sia stata vinta nettamente dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton. A pochi giorno dal suo compleanno, ha ormai la certezza di essere la donna giusta per il futuro dei Windsor, e della «Firm» della Royal household. Intanto, tempo fa, pochi mesi dopo la nascita del piccolo Louis, avvenuta lo scorso aprile, si vociferava già che la Middeton fosse in dolce attesa per la quarta volta. Notizia non confermata dai ben informati, scopriremo comunque a breve se davvero ci aspetta la nascita del quarto erede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA