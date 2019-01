La talpa torna su Rai2 in autunno?/ L’infiltrato il nuovo titolo: Pechino Express in pausa

La talpa torna in onda in autunno con il titolo L’infiltrato? Il reality show più avventuroso della televisione italiana potrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva con un nome nuovo e un’edizione tutta nuova. La rivoluzione di Raidue annunciata dal nuovo direttore di rete, Carlo Freccero, infatti, potrebbe portare al ritorno de La Talpa secondo alcune indiscrezioni riportate da Blogo. Al momento, tuttavia, non c’è ancora nulla di certo, ma La talpa, considerato uno dei reality più belli mai creati, potrebbe davvero tornare a fare compagnia agli italiani. A lasciargli spazio potrebbe essere Pechino Express che, dopo la straordinaria avventura vissuta in Africa con la vittoria de Le signore della tv, potrebbe prendersi un anno di pausa per poi tornare in onda nel 2020.

PAOLA PEREGO CONDUCE LA TALPA?

In passato, a condurre La Talpa, sono state Amanda Lear e Paola Perego. Proprio quest’ultima, ospite in Albania dello show «Dance with me», ha recentemente dichiarato che non ci sarà nessun ritorno de La Talpa. «In Italia, non me la fanno fare», ha spiegato la presentatrice che ha poi aggiunto – «Possiamo venire qui a fare La Talpa? Ci pensiamo io e Kledi (Kadiu, giudice di Dance with me, ndr), a Tirana. È lo show che mi sta più a cuore». Con l’arrivo di Carlo Freccero su Raidue, però, tutto è cambiato. La talpa, seppur con un nuovo titolo, potrebbe tornare presto in onda. Paola Perego che ha anche dichiarato di tenere molto al programma e di non considerare il reality trash, sarà disposta a trasferirsi da Raiuno a Raidue qualora le arrivasse la proposta?

