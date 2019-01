Lady Gaga ai Golden Globes 2019/ Video, Sandra Oh la prende di mira e la giuria la snobba

Lady Gaga è la grande snobbata di questi Golden Globes 2019. Se non fosse per il suo bellissimo vestito (che solo lei poteva indossare evitando l’effetto confetto) e per quello che è successo ieri in apertura con il monologo di Sandra Oh, la sua serata non è stata proprio positiva, almeno non quanto gli addetti ai lavori e i fan si aspettavano. In una delle serate più noiose mai viste in tv, sembra proprio che gli scossoni più grandi riguardino proprio Lady Germanotta che esce dalla cerimonia con poco in mano e con nulla in tasca. I critici e gli scommettitori la davano per sicura vincitrice con il suo “A star is born” ma alla fine non è riuscita a strappare la statuetta come migliore attrice nella categoria film drammatico alle sue rivali cedendo il posto a Glenn Close per il film “Wife – Vivere nell’ombra”. Flop anche nella categoria dramma dove a trionfare è stata la pellicola campione di incassi “Bohemain Rapsody”. I critici non avevano puntato molto su questa pellicola ma ha comunque trionfato nelle due categorie in cui era nominato visto che Rami Malek ha battuto Bradley Cooper nella categoria di miglior protagonista per “A star is born”. Fatto sta che quest’ultimo, che aveva ottenuto e cinque candidature porta a casa solo il premio per la migliore canzone, Shallow, scritta da Lady Gaga insieme a Mark Ronson.

OLTRE AL DANNO LA BEFFA

Come se il danno non bastasse, ecco la beffa. In apertura di cerimonia, nel monologo dei due conduttori e, in particolare, dell’ex star di Grey’s Anatomy, Sandra Oh, Lady Gaga è stata un po’ presa in giro per via di quello che ormai era diventato un tormentone ovvero la sua frase: “Possono esserci 100 persone in una stanza e 99 di queste non credono in te, ma, quell’unica persona che lo fa, può cambiarti la vita”. Lady Gaga sorride quando viene inquadrata prendendo con ironia la battuta della Oh ma sicuramente non è stata una serata positiva per lei forse l’unica consolazione potrebbe essere questo vociferato matrimonio italiano che la stampa ha già annunciato e che potrebbe tenersi proprio in quel di Venezia già in questo 2019. Sarà questo il suo premio di consolazione?

