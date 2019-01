LEONARDO MAZZAROTTO E’ MATTEO/ “La musica da subito è stata tutto per me” (La Compagnia del Cigno)

Leonardo Mazzarotto è uno dei giovani protagonisti della nuovissima serie “La compagnia del cigno“. Da lunedì 7 gennaio 2019 andrà in onda su Rai1 la nuova fiction presentata come “un racconto di formazione epico che parla di un gruppo di ragazzi, fra i 15 e i 18 anni, nel transito che li prepara al futuro di fronte a due sfide: mettere alla prova il talento e imparare che si vince insieme” da parte di Eleonora Adreatta, direttore di Rai Fiction. Una serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo in cui recitano sette giovanissimi musicisti, di cui cinque alla prima prova come attori. Tra questi c’è anche Leonardo Mazzarotto che si è ritrovato a condividere il set con attori del calibro di Alessio Boni, Anna Valle, Marco Bocci, Giovanna Mezzogiorno e tanti altri.

Chi è Leonardo Mazzarotto Classe 1998, Leonardo Mazzarotto è nato il 9 dicembre a Roma. A soli sei anni comincia a scrivere poesie, una passione che lo porta nel 2012 a vincere il secondo premio durante il concorso “La fantasia può aiutare” presso il Liceo Classico E. Montale di Roma. Seguono diversi concorsi letterari tra cui: “Ogni nota una goccia di cristallo: orizzonti di musica nella mia vita”, “Ossi di Seppia”, “Città di Foligno” e “L’Arte in Versi”. Oltre alla poesia, Leonardo è un grandissimo appassionato di musica, in particolare di violino. Diversi i concorsi musicali a cui ha partecipato: il concorso musicale nazionale “G. Visconti”, il concorso musicale nazionale “Città di Campagnano” e il concorso musicale internazionale “Città di Tarquinia”. Non solo, in giovanissima età viene scelto per suonare nell’orchestra giovanile dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con cui si è esibito a Roma, Firenze, Bologna e Napoli. Presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma ha conseguito il diploma in violino. La partecipazione alla serie “La compagnia del cigno” è la prima esperienza come attore.

Leonardo Mazzarotto interpreta Matteo Leonardo Mazzarotto nelle serie “La compagnia del cigno” interpreta il personaggio di Matteo. Il ragazzo ha 17 anni e proviene da Amatrice, la città colpita dal terremoto. Matteo arriva al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ad anno già iniziato, ma da subito si scontra con il Marioni che, consapevole del grande talento del ragazzo, vuole incoraggiarlo a recuperare il tempo perduto. “Suono e studio il violino da circa dieci anni e la musica da subito è stata tutto per me, ma sin da prima di studiare il violino. Il personaggio di Matteo ha delle cose che sono molto simili a me come persona e delle altre che chiaramente sono divergenti. In comune inutile dire che abbiamo la passione per la musica, una passione che nel caso del personaggio in particolare lo aiuta e gli permette di superare delle ferite molto profonde” ha raccontato Leonardo a RaiPlay.

