Marco Bocci è Ruggero Fiore/ Dalle fiction poliziesche a maestro di musica (La compagnia del cigno)

C’è anche Marco Bocci tra i tantissimi attori italiani scelti da Ivan Cotroneo per La compagnia del cigno, una delle fiction più attese del 2019 che va in onda oggi, lunedì 7 gennaio, in prima serata su Raiuno, con la prima puntata. Una nuova prova d’attore per Marco Bocci, abituato ad interpretare soprattutto personaggi legati alla criminalità organizzata. Tra le fiction di maggior successo che hanno avuto come protagonista Marco Bocci ci sono Squadra Antimafia e Solo. Con La compagnia del cigno, l’attore si è tuffato in una nuova avventura professionale interpretando per la prima volta un maestro di musica. Nella nuova fiction di Raiuno, infatti, si chiama Ruggero Fiore ed è uno dei tanti insegnanti del Conservatorio di Milano che cerca di coltivare il talento dei propri studenti.

Chi è Ruggero Fiore, il personaggio interpretato da Marco Bocci

Ne La compagnia del cigno, Marco Bocci è Ruggero Fiore, un maestro di musica del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, collega dell’inflessibile Maestro Morioni, interpretato da Alessio Boni. Diversamente dal collega, Ruggero Fiore è un maestro dai metodi meno dispotici e che mette il talento dei propri studenti al primo posto. Grazie al regista Ivan Cotroneo, Marco Bocci ha potuto così indossare i panni di un personaggio totalmente diverso da quelli a cui deve il proprio successo. Grazie a Ruggero Fiore, inoltre, ha potuto esaudire anche uno dei suoi tantissimi sogni. “La potenza della musica e l’illusione di poterla controllare. Dirigere una vera orchestra, un sogno diventato realtà, un esperienza indimenticabile grazie a La compagnia del Cigno e Ivan Cotroneo. Ci vediamo presto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA