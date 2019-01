Mariacarla Boscono, chi è la fidanzata di Ghali?/ Modella e attrice di teatro: da Dolce&Gabbana a Versace

Ghali si è fidanzato con Mariacarla Boscono? Questa indiscrezione di gossip girava ormai da settimane sul web. La conferma però, è arrivata tramite delle Stories condivise su Instagram, a testimonianza che tra di loro, qualcosa sicuramente c’è. Lei è una modella classe 1980, lui uno dei trapper più amati della scena italiana degli ultimi tempi. Dopo aver pubblicato dei video, il cantante ha condiviso le clip pubblicate dalla top model, durante una partita di ping pong con tanto di avvicinamento sospetto e bacio finale. Questa storia d’amore, sta già facendo chiacchierare sia il mondo della moda che quello della musica ma, rimarrà solo per pochi eletti data la discrezione di entrambi. Se Ghali è conosciutissimo non soltanto nella scena trap italiana, della sua compagna si conosce ben poco. Già considerati la “strana coppia” dello showbiz, ciò che salta immediatamente all’occhio è la differenza d’età: lei ha 37 anni e lui invece 25.

Mariacarla Boscono, chi è la fidanzata di Ghali?

Mariacarla Boscono e Ghali erano stati visti insieme già lo scorso 22 settembre, in occasione dell’amfAR Gala di Milano, un evento importantissimo per il mondo della moda. Il loro legame fino ad oggi era assolutamente top secret e queste Stories su Instagram, potrebbero considerarsi come una specie di annuncio ufficiale. Ma chi è la modella? Classe 1980 è nata a Roma il 20 settembre. Entrata nel mondo della moda da piccola, già a 16 anni incomincia a lavorare come indossatrice, incoraggiata da un amico. Il primo contratto con la DNA Model Management arriva direttamente da New York. Ha un figlio, Marialuca, nato lo scorso 27 agosto 2012 dalla relazione d’amore con l’imprenditore Andrea Patti. Per quanto riguarda il settore della moda, ha lavorato con Alberta Ferretti e Laura Biagiotti. Poi il passo in avanti con brand più ricercati del calibro di: Dolce & Gabbana, Etro, Gianfranco Ferré, Calvin Klein, Versace, Givenchy. È stata anche volto di punta di Prada e di Roberto Cavalli. Oltre alla moda, ha lavorato anche in teatro.

