Michele Bravi è Giacomo/ Un ragazzo alle prese con un esaurimento nervoso (La compagnia del cigno)

Michele Bravi è uno dei tanti interpreti de La compagnia del cigno, la nuova fiction di Raiuno che debutta oggi, lunedì 7 gennaio, in prima serata. La fiction vanta un cast davvero stellare, con alcuni dei migliori attori italiani come Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude e Dino Abbrescia. La nuova serie tv racconta la passione di un gruppo di ragazzi per la musica. Tutti studiano al Conservatorio di Milano, il più prestigioso d’Italia. Tra gli insegnanti c’è Maestro Marioni, detto “il Bastardo”, interpretato da Alessio Boni e che è legato proprio al personaggio interpretato da Michele Bravi che veste i panni di un ragazzo molto talentuoso che, tuttavia, deve fare i conti con i rigidi modi d’insegnamento del Maestro Marioni.

Chi è Giacomo, il personaggio di Michele Bravi

Al centro della trama de La compagnia del cigno c’è il talento dei giovani musicisti che coltivano la passione per la musica al Conservatorio di Milano che si rapportano con gli insegnanti, in particolare con il Maestro Marioni che si porta sulle spalle il peso di quanto accaduto a Giacomo, il personaggio interpretato da Michele Bravi. Giacomo è un ragazzo ricco di talento, ma che ha pagato con un esaurimento nervoso i metodi, spesso dispotici, d’insegnamento del Maestro. Proprio Giacomo e la sua storia spingeranno il maestro Marioni a rivedere il proprio atteggiamento e il modo di rapportarsi con i ragazzi, soprattutto quando al Conservatorio arriverà Matteo, un’anima solitaria proprio come lui. Giacomo, dunque, sarà la spinta per il personaggio interpretato da Alessio Boni per cambiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA