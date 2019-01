MIKA CANTA LA SIGLA DE LA COMPAGNIA DEL CIGNO/ Video, Sound Of An Orchestra: “una canzone che parla d’amore”

Mika torna in tv nella duplice veste di interprete e attore. Il cantautore, infatti, ha firmato la sigla della nuova attesissima fiction di Rai1 “La compagnia del cigno” per cui ha interpretato anche un piccolo cameo. L’artista ha composto appositamente per la serie il brano “Sound of An Orchestra”, una canzone intensa disponibile dal 4 gennaio in tutti gli store digitali e sulle piattaforme di streaming online. “Ho voluto scrivere una canzone che parla non solo dell’amore fra due persone ma anche dell’amore per la musica, della magia dei suoni trasmessi dai gesti della persona amata” con queste parole Mika ha raccontato “Sound of An Orchestra” al Repubblica.it, il brano scritto con The 23rd (Henry e George Flint).

Mika racconta Sound of An Orchestra e La compagnia del cigno

Durante un’intervista, Mika ha raccontato del suo percorso al Conservatorio: “I miei anni in conservatorio sono stati importantissimi era un privilegio poter entrare in un edifico totalmente dedicato alla musica nella forma più alta, sono stati anni di sacrificio, dedizione e sogni che mi hanno formato e cambiato la vita”. Per questo motivo il cantante ha da subito creduto nel progetto e nella nuova fiction ideata e scritta da Ivan Cotroneo; una fiction che racconta così: “La compagnia del cigno parla di sette ragazzi che sono al Conservatorio a Milano che hanno fatto dei sacrifici molto grandi per seguire questa passione della musica”. La sua partecipazione, seppur breve, l’ha spinto a scrivere “Sound Of An Orchestra“, una bellissima canzone prodotta dallo stesso Mika con Mark Crew, Dan Priddy e The 23rd.

Mika e le collaborazioni con Ivan Cotroneo

Non è la prima volta che Mika collabora con Ivan Cotroneo. In passato lo showman libanese, naturalizzato britannico, ha lavorato con il regista e autore sia nel film “Un bacio” che nello show “Stasera CasaMika”. Una collaborazione che è poi sfociata in una bella amicizia che ha spinto Mika e Cotroneo a collaborare anche per La compagnia del cigno, la nuova fiction Rai con protagonisti Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Giovanna Mezzogiorno, Angela Baraldi.





