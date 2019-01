Oroscopo Paolo Fox 2019/ Capricorno Marte in opposizione, gli altri segni? (Previsioni di oggi 7 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 7 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, lunedì 7 gennaio 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni della stazione radio LatteMiele, dove tiene ogni giorno la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quanto raccontato oggi segno per segno. Capricorno: Marte é in opposizione e questo porta a un po’ di stanchezza. Attenzione ai contrasti con gli altri segni. Se si rimane troppo fermi senza esporre le proprie idee qualcuno può interpretare male quello che si dice. Molti criticano il modo di fare remissivo e poco proiettato a raggiungere dei risultati. Acquario: il segno ha una Luna importante nel segno e questo porta ad essere folli nelle scelte ma a riuscirle a realizzale. Dal punto di vista economico il 2017 é stato difficile il 2018 pesante e ora si comincia a vedere finalmente un po’ di luce che può regalare una proiezione interessante in vista del futuro prossimo.

Clicca qui per l’oroscopo di ieri

LEONE TROPPI IMPEGNI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni zodiacali né carne né pesce seguendo sempre l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo Scorpione deve essere cauto, cercando di vivere e affrontare le cose con maggiore riflessione. Non si deve mai esagerare e mai gettarsi sulle cose. Si vive tutto con una certa lentezza, servirà del tempo per recuperare energia anche perché lungo la strada ci sono diversi dubbi da risolvere. La Bilancia vive dei cambiamenti che sono sia positivi che negativi, non tutti finalizzati al successo e nemmeno al fallimento. Questo può portare a delle complicazioni non facili da gestire. Questo rende il periodo alla fine un po’ incerto e senza prospettive, forse però c’è la forza e il coraggio di ottenere dei risultati. Il Leone è molto impegnato e presto potrebbe avere bisogno di grande energia, non riesce mai a gestirsi e a volte accelera troppo e altre frena improvvisamente. Forse è il caso di mettere a posto un po’ di questioni perché fin troppo si è vissuta incertezza e preoccupazione fine a sé stessa.

PESCI LUNA NEL SEGNO, TOP E FLOP

Ora è il momento dei segni top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox, seguendo quanto raccontato per oggi a LatteMiele. L’Ariete sta sviluppando grande forza, cercando di ottenere dei risultati importanti in vista del futuro. Per i Gemelli questo è un mese molto complicato, non facile da gestire. Giove porta un’influenza con un cielo interessante e proiettato verso il futuro. Per la Vergine questo è un periodo di grande stress, dove non si riescono più a percepire le situazioni come sono realmente. Questo tipo di modo di fare porta infatti grande agitazione e la mancanza della personalità per raggiungere i risultati che ci si è prefissati. Le cose vanno meglio per il segno dei Pesci che ha la Luna nel segno. Troppo spesso si anticipano gli eventi soprattutto dal punto di vista sentimentale. Professionalmente le stelle sono positive e possono regalare una grande rivincita anche grazie a un Saturno interessante e importante sotto diversi punti di vista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA