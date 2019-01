PARADISE BEACH: DENTRO L’INCUBO/ Su Rai 2 il film con Blake Lively (oggi, 7 gennaio 2019)

ALLA REGIA JAUME COLLET-SERRA

Paradise Beach: Dentro l’incubo è la pellicola che andrà in onda in prima visione questa sera, lunedì 7 gennaio, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 e ricalca la saga de Lo Squalo, in cui vi è la lotta tra l’uomo e questo animale. La regia è di Jaume Collet-Serra che si mette dietro la macchina da presa per questo film, di genere sia drammatico che thriller che dell’orrore, dopo Unknown – Senza identità. Fra gli interpreti principali del cast vi sono Blake Lively, Oscar Jaenada e Brett Cullen. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

PARADISE BEACH: DENTRO L’INCUBO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in Messico nella bassa California, e Nancy Adams, studentessa di medicina, decide di trascorrere una giornata su una spiaggia semi sconosciuta dove anni prima la madre aveva fatto surf e si era fatta ritrarre in una foto con la sua tavola. Sulla spiaggia Nancy incontra una coppia di surfisti ed insieme a loro passa l’intera giornata. Verso il tramonto Nancy riceve una telefonata dal padre che le chiede di tornare a casa e decide di fare un’ultima evoluzione senza i due giovani che nel frattempo sono andati via. Nuotando verso il largo Nancy si imbatte in una balenottera morente circondata da un nugolo di gabbiani e con grandi ferite lungo i fianchi. Ha solo il tempo di domandarsi la causa che un grande squalo bianco prende di mira il surf di Nancy che cade in acqua ferita ad una gamba. La carcassa della balenottera è la salvezza di Nancy in quanto prima ci si aggrappa e poi funge da diversivo allo squalo mentre nuota a fatica per raggiungere l’unico scoglio che emerge dall’alta marea. Inizia così una notte di terrore per Nancy, sola su di uno scoglio insieme ad un gabbiano con una lesione ad un’ala, ferita gravemente anch’essa e con uno squalo enorme che non da assolutamente tregua. Nancy riesce a medicarsi come può suturandosi con gli orecchini e creando un laccio emostatico con la muta e, in attesa che arrivi la bassa marea, medica anche l’ala del gabbiano ferito. La mattina Nancy vede sulla spiaggia un uomo disteso a dormire e chiede aiuto ma per tutta risposta questi ruba la sua roba ma, tentando di recuperare la tavola al largo, viene attaccato dallo squalo e muore. I due giovani surfisti incontrati da Nancy il giorno prima tornano sulla spiaggia ed alla prima uscita sulle tavole, nonostante i disperati appelli di Nancy, vengono anch’essi attaccati dallo squalo bianco e divorati in un attimo. Nancy si fa quindi forza e, dopo aver raccolto la piccola telecamera go-pro di uno dei due surfisti ed aver lasciato un messaggio di scuse al padre per non essere stata presente nella sua vita negli ultimi anni, decide di arrivare alla boa posta al centro della piccola baita passando attraverso un branco di meduse che allontana lo squalo. Subito dopo aver raggiunto la boa Nancy scorge una nave mercantile ma tutti i suoi tentativi di segnalazione con i razzi che trova sulla boa stessa risultano vani. Nel frattempo un bambino trova la GoPro e, vedendo i filmati, corre a chiedere aiuto ma Nancy deve combattere la sua ultima battaglia con lo squalo che non le dà tregua e usando gli ultimi razzi incendia l’acqua su cui galleggia l’olio fuoriuscito dalla balena. Lo squalo viene ferito ed attacca la boa ma Nancy si fa trasportare in basso da alcuni pesi della boa facendo morire lo squalo che rimane impigliato nei cavi di acciaio. Il bambino, figlio della persona che aveva accompagnato Nancy il giorno precedente, trova Nancy che si ripromette di continuare gli studi stremata sulla spiaggia ma viva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA