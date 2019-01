Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 7 gennaio: Walter Nudo lancia il 2019 in compagnia della d’Urso

La pausa è finita, finalmente, e mentre alberi di natale e addobbi stanno finendo dentro i grandi scotoloni che verranno posati in garage, in tv torna il trash e non solo quello di Uomini e donne ma anche quello di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso è pronta a prendere le redini del programma pomeridiano di Canale 5 a cui, a quanto pare, non ha voluto rinunciare a differenza di quanto ha fatto con Domenica Live che proprio dal prossimo 13 dicembre passerà dalle 5 ore di diretta a cui eravamo abituati a poco più di una. L’inverno della conduttrice la vedrà spesso in tv tra pomeridiani e prime time con il ritorno de La Dottoressa Giò, un programma speciale e il Grande Fratello, e la sua grande corsa prenderà il via proprio oggi, 7 gennaio, a partire dalle 17.10 con l’inizio della prima puntata del 2019 di Pomeriggio 5. Quali saranno gli ospiti e quali i temi di oggi?

WALTER NUDO IN STUDIO OGGI

Come sempre non ci sono molte anticipazioni riguardo a quello che vedremo ma sicuramente l’egemonia de La Vita in diretta e dei programmi Rai che sono andati in onda anche durante le feste oggi finirà. Pomeriggio 5 prenderà il via poco dopo le 17.00 e dopo la prima ora di diretta, quando dalla cronaca e l’attualità si passerà al gossip e allo spettacolo, prenderà posto in studio l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ovvero Walter Nudo. L’attore ha portato a casa lo scettro del reality di Canale 5 ad un decennio di distanza dalla sua vittoria all’Isola dei Famosi, cosa racconterà oggi nel salotto di barbara d’Urso? I due hanno lavorato insieme in passato e si conoscono da un po’ di anni, ma il fulcro dell’intervista potrebbe essere proprio la questione amorosa e la vita privata dell’attore. Dal possibile riavvicinamento alla moglie alla corte serrata di Francesca Cipriani, cosa sarà in grado di farli raccontare Barbara d’Urso oggi pomeriggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA