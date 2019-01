Red Ronnie lite in diretta con Mara Maionchi/ Video, attacco ai talent show “Fate fuori i cantautori”

A Non è l’Arena Red Ronnie litiga in diretta con Mara Maionchi giudice di X Factor da diverse stagioni. A La7 punzecchia i nuovi format dedicati al mondo della musica: “È tutta colpa di Mara Maionchi e dei suoi talent. Sfornate dei ragazzini bellini che cantano canzoni di altri e i cantautori li fate fuori. Dai lascia stare, lo sai benissimo“. Mara gli risponde: “Non dire così perché sei rimasto indietro di qualche puntata. Devi fare come Adriano Celentano, andare avanti“. Pronto Red Ronnie esprime il suo parere: “Oggi nel mondo musicale Celentano, De André, Vasco Rossi, Gino Paoli, Jovanotti, Lucio Dalla ecc non uscirebbero. Noi abbiamo fatto cambiare mestiere a tutti i nuovi Celentano e Vasco Rossi. Non hanno spazi”. Allora arriva la provocazione dalla Maionchi: “Perché non trovi qualcuno e lo porti che gli facciamo fare questo mestiere. Se li trovi hai il mio telefono”. Ronnie continua a lamentarsi dal fatto che non escano più artisti genuini.

Red Ronnie lite in diretta con Mara Maionchi: la battaglia del conduttore di Pieve di Cento

Red Ronnie si è scontrato in una pacifica lite in diretta con Mara Maionchi su La7 durante la trasmissione Non è l’Arena sui talent show. Secondo il conduttore di Pieve di Cento infatti i nuovi Vasco Rossi e Celentano vengono esclusi in luogo di cantanti carini che cantano canzoni di altri. Parole pesanti che Gabriele Ansaloni, nome reale di Ronnie, non ripete per la prima volta. L’ex stella del Roxy Bar più volte ha infatti polemizzato sul potere dei talent show di esaltare l’immagine e di fare meno attenzione alla forma. Questa è una battaglia personale che il famoso conduttore e critico musicale porta avanti per il bene della musica a cui è tanto legato. Sui social network, come capita sempre in questi casi, è battaglia aperta tra chi protegge i talent come evoluzione di un nuovo modo di fare musica e chi invece trova il pretesto per criticare ancor più aspramente di quanto fatto da Red Ronnie stesso.

Il video della lite in diretta





