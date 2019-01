Riccanza 3, anticipazioni/ Andrea Damante e Giulia Salemi ospiti: ecco cosa succederà ai protagonisti

Proseguono le dinamiche della terza stagione di Riccanza. In onda domani, martedì 8 gennaio, verrà trasmesso il nuovo episodio su MTV a partire dalle 22.50 circa. I due ospiti della nuova puntata saranno due personaggi molto amati dal pubblico di giovanissimi: Andrea Damante e Giulia Salemi. Entrambi hanno in comune una esperienza televisiva, il Grande Fratello Vip. Il deejay veronese ha preso parte della prima edizione mentre l’influencer è stata la protagonista dell’edizione che si è appena conclusa su Canale 5. Ma di cosa si parlerà durante il nuovo appuntamento? Juan si trova ad Ibiza e si dedica allo yoga e la meditazione di prima mattina. La sera però, sarà tutto interamente dedicato all’Hippy Beach e una inedita confessione all’amica Giulia Salemi, proprio davanti al tramonto mozzafiato dell’isola. Ad Ibiza però, non c’è solamente in modello di Dolce e Gabbana: è da poco atterrata anche Elvezia per passare il fine settimana in compagnia di una amica.

Riccanza 3, Giulia Salemi e Andrea Damante ospiti

Elvezia arrivata ad Ibiza, si recherà a cena nel miglior ristorante del posto e sarà un’esperienza davvero imperdibile, vista la sua grande passione per i ristoranti stellati. Le dinamiche di Riccanza 3, proseguiranno poi a Busto, con gli incessanti preparativi per il compleanno di Giorgia. Dopo essersi recate in gioielleria per scegliere il regalo, arriva finalmente il giorno dei festeggiamenti: Alessia però è troppo indaffarata nelle ultime fasi di organizzazione dell’evento. Terminati gli ultimi ritocchi, il party mozzafiato potrà finalmente iniziare. Tra balli e divertimento, arriverà anche un ospite particolare da Parigi. Antonio a Milano, si concede qualche scatto a piazza Duomo da condividere su Instagram. Ma se Giulia Salemi si trova a Ibiza con Juan, dove vedremo Andrea Damante? Proprio Angelo, lascerà Milano per raggiungere Verona e proprio lì, incontrerà suo cugino per trascorrere una serata in discoteca sulle sponde del lago di Garda. Spazio in seguito per Farid che, dopo un incontro di lavoro, dovrà prendere una importante decisione.

