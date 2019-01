TITANIC – PRIMA PARTE/ Su Canale 5 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 7 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE KATE WINSLET

Titanic, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 21,35. Nella prima serata televisiva di questo lunedì 7 gennaio 2019, il palinsesto Mediaset ha scelto per Canale 5 di mandare in onda la prima parte di un autentico capolavoro della storia del cinema, ovvero, Titanic, risalente ormai al 1997 e prodotto negli Stati Uniti. Il kolossal è stato diretto da James Cameron, che ne ha curato anche soggetto e sceneggiatura e può vantare ben tre Premi Oscar e quattro Golden Globe, tutti grazie a questo film e all’altro suo titolo principale Avatar. I protagonisti principali sono i celeberrimi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Il cast è completato da Billy Zane, Gloria Stuart, Kathy Bates, Frances Fisher e Victor Garber. Ma adesso vi lasciamo gustare la trama del film nel dettaglio.

TITANIC , LA PRIMA PARTE DEL FILM

La trama di Titanic si apre nel 1996, quando un ritrovamento del relitto della nave RMS Titanic fa in modo che un’anziana signora di nome Rose si riconosca in un ritratto di una ragazza nuda, realizzato il 14 aprile 1912 il giorno prima del naufragio. La donna racconta così la storia della tragedia. Nel 1912, Rose si imbarca sul transatlantico partendo da Southampton con sua madre e l’antipatico fidanzato Cal. Tenta il suicidio, ma viene salvata dal giovane artista giramondo Jack. Cal ringrazia quest’ultimo e regala un diamante di fidanzamento a Rose, che nel frattempo si affeziona sempre più a Jack fino ad innamorarsene. Il giovane rifiuta la ricchezza e il lusso e invita Rose a trascorrere una serata all’insegna del ballo. I due dichiarano il loro rispettivo amore e vengono scoperti, progettando una fuga all’arrivo in America. Nel frattempo, le vedette della nave si rendono conto della presenza di un iceberg, ma è troppo tardi per schivarlo e dopo un tentativo disperato di richiesta di soccorso, la nave inizia progressivamente ad affondare. Rose va a liberare Jack da una precedente prigionia e i due sfuggono ai colpi di pistola di Cal, per poi cercare di mettersi in salvo…. La seconda parte del film verrà trasmessa l’8 di gennaio sulla stessa rete.

