UOMINI E DONNE/ Video anticipazioni: telefonate hard, scontri e le accuse di Laura! (Trono Over)

Grande attesa e curiosità per il ritorno di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la pausa natalizia i telespettatori sono davvero curiosi di scoprire cosa è successo alle coppie del trono classico e over, anche se in questi giorni sono state diverse le anticipazioni e i rumors pubblicati in rete. In particolare le nuove puntate del 2019 si preannunciano davvero imperdibili per diverse coppie protagoniste del programma: da Gemma e Rocco, a Barbara De Santi e alla diatriba scoppiata con Alessio Mancini. A tenere banco durante una delle prime puntate del trono over 2019, infatti, ci sarà proprio la dama che nelle ultime puntate aveva accusato il Cavaliere Alessio di aver mentito sul loro bacio. In realtà le cose andranno a peggiorare visto che in studio assisteremo ad una bella discussione tra Laura e Luisa.

Lite tra Laura e Luisa per Alessio

Stando alle prime indiscrezioni trapelate sulle nuove puntate di Uomini e Donne, il trono over vedrà scontrarsi due dame. Si tratta di Laura e Luisa, entrambe interessate ad Alessio Mancini. Tutto comincia così: Alessio si siede al centro del studio per raccontare della nuova conoscenza con Laura. A questo punto irrompe Luisa, che accusa l’uomo di essere falso e di averla sempre chiamata anche durante la nuova frequentazione. Stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News, Laura avrebbe preso le difese di Alessio e non solo. La dama avrebbe accusato Luisa di aver detto al Cavaliere che l’uomo non sarebbe da lei attratto per il suo aspetto fisico. Le parole di Laura hanno fatto infuriare Luisa che ha deciso di abbandonare lo studio. La dama è poi rientrata in studio con il cellulare per fare ascoltare degli audio a Gianni Sperti. Cosa succederà? Nel bel mezzo anche Barbara De Santi avrebbe deciso di intervenire scatenando l’ira di Alessio! Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi.

Alessio contro Barbara

Non solo Gemma e Rocco al centro delle nuove puntate di Uomini e Donne, visto che il trio Laura-Luisa-Alessio con la new entry Barbara De Santi regalerà grandi sorprese. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, dopo la lite tra Laura e Luisa per Alessio, l’intervento di Barbara avrebbe spinto il Cavaliere ad attaccare la donna: “Proprio tu parli che una sera in albergo sei venuta dicendomi ‘Toccami il cu*o“. Parole pesanti che hanno spinto Barbara a precisare la frase “toccami il cu*o” è riferita al fatto che tutti la vedono fisicamente tonica quando in realtà non è così!



