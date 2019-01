Uomini e donne/ Video, Raffaella Mennoia mostra la location per il serale e le scelte (Trono Classico)

Tutto è pronto per il ritorno di Uomini e donne che oggi andrà in scena con il trono over ma che da giovedì, dopo quasi un mese di attesa, dovrebbe concentrarsi proprio sui tronisti del trono classico. Lorenzo, Ivan, Luigi, Andrea e Teresa sono pronti ad andare al sodo e mentre il cerchio si stringe intorno ai pochi corteggiatori rimasti, almeno per quelli che hanno iniziato da settembre il proprio percorso, Raffaella Mennoia non solo conferma che le scelte andranno in onda nel prime time di Canale 5 ma che in redazione stanno lavorando ai primi dettagli di questi appuntamenti speciali. In particolare, proprio poco fa, la bella autrice è tornata sui social oggi per annunciare che presto mostrerà i primi dettagli di qualcosa che riguarderà questo particolare momento per i protagonisti e per la trasmissione.

LE PAROLE DI RAFFAELLA MENNOIA

In particolare, le immagini che Raffaella Mennoia mostrerà saranno quelle relative alla location dove andranno in scena le scelte dei nuovi tronisti. Secondo le ultime anticipazioni sembra che gli speciali in onda in prima serata potrebbero vedere tra i protagonisti non solo i tronisti e i loro corteggiatori ma anche la bella Valeria Marini, spalla di Ivan Gonzalez in questa avventura e madrina della fase “serale”, ma potrebbe rilanciare anche Gemma Galgani e Giulia De Lellis, possibile opinioniste o, magari, consigliere dei tronisti tra trucco, parrucco, abiti e possibili dichiarazioni d’amore. Cosa vedremo e quando e come andranno in onda queste scelte è tutto da vedere ma, intanto, clicca qui per vedere i video postati da Raffaella Mennoia con l’importante annuncio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA