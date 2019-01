Walter Nudo a Pomeriggio 5 / Il rapporto con Céline Mambour e le novità dopo il Grande Fratello Vip

Pomeriggio 5 torna in onda, per la sua prima puntata del 2019, con un ospite d’eccezione. Barbara d’Urso ospita infatti nel suo salotto di Canale 5 il vincitore del Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo. La conduttrice non aveva, infatti, ancora avuto modo di avere un tête-à-tête con l’attore e conduttore che ha trionfato nel reality. Oggi, però, Walter avrà modo di svelare come sono andati questi giorni che seguono l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia. In particolare, in molti si chiedono se l’attore abbia interrotto quelli che sono stati definiti nella casa come “12 mesi di astinenza”. Walter Nudo è infatti single da molto tempo, anche se nella Casa si è a lungo parlato dei suoi sentimenti per l’ex compagna Céline Mambour. In merito, non ci sono attualmente certezze che, tuttavia, Nudo potrebbe dare oggi a Pomeriggio 5.

WALTER NUDO HA RITROVATO L’AMORE? IL POST DOPO NATALE

Ciò che è però certo, è come in questo periodo Walter Nudo abbia avuto modo di trascorrere del tempo con i figli e apprezzarne la loro compagnia. In uno dei suoi ultimi post, l’attore sottolinea l’importanza del periodo natalizio e confessa quanto sia stato per lui rigenerante. “Se vi può servire, posso dirvi quello che ha funzionato e funziona per me: continuare ad essere ”focalizzato“ su ciò che ho, di cui sono così GRATO, invece di qualunque altra cosa!⠀– scrive – La salute, i miei figli, la mia famiglia, la possibilità di usare ancora la mia gamba come prima, insomma tutto ciò che ho, che abbiamo, che a volte diamo per scontato, ma che sono così importanti per noi…A PRESCINDERE DALLA SITUAZIONE O DAL MOMENTO che sto vivendo!!!⠀- e conclude – La GRATITUDINE é la grande arma bianca con cui vincere nella vita”.

