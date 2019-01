WOLVERINE – L’IMMORTALE/ Sul Nove il film con Hugh Jackman (oggi, 7 gennaio 2019)

NEL CAST HUGH JACKMAN

Nella prima serata di oggi, lunedì 7 gennaio 2019, su Canale Nove va in onda alle ore 21,25 il film Wolverine – L’immortale, interpretato da Hugh Jackman nei panni del protagonista che viene affiancato da Tao Okamoto e Rila Fukushima. La regia del film, uscito nel 2013, è di James Mangold che successivamente nel 2017 ha sceneggiato e diretto, anche la seconda pellicola della serie, Logan – The Wolverine, entrambe ispirate all’eroe dei fumetti della Marvel. Gli interpreti di Wolverine – L’immortale, si ritrovano per la prima volta a recitare insieme in questo film, ambientato interamente in Giappone ed Australia. Hugh Jackman, che veste perfettamente i panni di questo eroe mutante, è un famoso attore australiano dalla personalità poliedrica in grado di interpretare personaggi di fantasia come in X-Men, Humandroid o Pan – viaggio sull’isola che non c’è, ma anche ruoli intensi ed impegnati come in Australia, Les Miserables o The Front Runner. Ma dopo questa breve descrizione del cast, ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

WOLVERINE – L’IMMORTALE, LA TRAMA DEL FILM

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Logan, nel corso di un bombardamento atomico, salva Yashida, un soldato che anni dopo diventa un importante manager della tecnologia. Ormai vecchio ed in punto di morte, Yashida decide di far cercare Logan per poterlo salutare ringraziandolo per avergli salvato la vita anni prima. Logan, da parte sua, stanco della sua immortalità, vive in totale isolamento dopo aver ucciso Jean Grey, la donna mutante di cui era innamorato. Yukio, una ragazza anch’essa mutante inviata da Yashida, lo trova e gli comunica la volontà del vecchio di incontrarlo per l’ultima volta. Dopo molti tentennamenti Logan decide di accettare, va a Tokyo e conosce Mariko, nipote di Yashida. Quest’ultimo, poi, avendo capito che per Logan l’immortalità era diventata un peso, gli propone di trasferirla nel suo corpo che ormai era arrivato alla fine, Logan però rifiuta. La notte, Viper, una dottoressa alle dipendenze di Yashida inietta una sostanza nel corpo del mutante. Il giorno successivo il vecchio muore e durante i suoi funerali la mafia giapponese tenta di rapire Mariko. Logan interviene in suo aiuto ma, dopo essere stato ferito, si accorge di non guarire come prima. La ragazza viene comunque salvata ed i due dopo una rocambolesca fuga, inseguiti dai malviventi, sono costretti a rifugiarsi in un motel. Qui Logan comincia a sentirsi male e viene curato da un veterinario su richiesta di Mariko, preoccupata per la sua salute. Ristabilitosi Logan, insieme a Mariko, raggiunge la vecchia casa di Yushida a Nagasaki e qui, in un momento di intimità il mutante racconta alla ragazza vari episodi della sua vita. Nel frattempo Yukio, prevedendo la morte di Logan lo cerca per avvertirlo ma nel frattempo la mafia riesce a rapire Mariko. Logan scopre che in realtà è lo stesso padre della ragazza che vuole la sua morte perché Yashida ha lasciato a lei tutta l’eredità e la direzione dell’azienda. Intanto Logan scopre di non essere più immortale perché Viper gli ha iniettato nel corpo un parassita che gli impedisce di usare i suoi poteri, egli decide allora di aprire il suo torace per togliersi da solo questo parassita ma Yukio lo avverte che ciò lo potrebbe far morire. Proprio in quel momento arriva il padre di Mariko e comincia a combattere contro Yukio, Logan che è riuscito a strappare via il parassita, recupera le sue doti di immortalità ed uccide l’uomo. Dopo aver trovato Mariko, viene imprigionato da Viper ed a questo punto di scatena un combattimento fino all’ultimo respiro fra Logan, Yukio, Viper ed il suo robot dentro il quale in realtà c’è Yashida che non era morto ma, anzi, era riuscito a ringiovanire grazie ai poteri di Logan. Mariko riesce ad uccidere il nonno per salvare Logan, il quale da parte sua riesce finalmente a liberarsi dell’incubo di Jean. Nel finale Mariko prende in mano la società del nonno e si separa da Logan che torna in America insieme Yukio che diventa la sua guardia del corpo.

