Adriano Celentano chiama Michelle Hunziker/ È lei a condurre Adrian, il suo cartone animato

Per essere atteso è atteso. Mediaset da mesi lo pubblicizza, nonostante, la data di lancio sia rimasta un mistero fino a poco tempo fa. Adrian, finalmente, sta per sbarcare, il tanto chiacchierato cartone animato di e su Adriano Celentano dovrebbe partire tra due lunedì, il 21 gennaio, e in attesa dell’inizio di questa serie-evento animato iniziano a uscire sempre più curiosità. L’ultima è proprio la presenza di Michelle Hunziker nella serie. Sarà la conduttrice, infatti, che terrà le redini del racconto di Andriano Celentano nelle scene girate all’interno del teatro Camploy di Verona. A parlare di questo grande evento anche il sindaco della città: “Non sarà unicamente all’interno del teatro, ma anche in esterno, per raccontare le caratteristiche del quartiere”.

L’arrivo di Adrian è sempre più vicino, un kolossal d’animazione scritto e diretto dallo stesso Adriano Celentano per pe l’occasione di è circondato di numerosi personaggi importanti del panorama dello spettacolo. Oltre a Michelle Hunziker si trovano i nomi di Milo Manara, Alessandro Baricco e Nicola Piovani. L’intera produzione di Adrian è costata decine di milioni di euro per la quale sono serviti più di mille animatori, chiamati da tre continenti: Cina, Africa e Europa. Il racconto scritto da Celentano ha un’ambientazione surreale, tra il mondo reale dominato da dittature e uno fantastico. Adriano è l’eroe, colui che combatte la violenza, e all’interno degli episodi, nove, si snoda la storia del cantante. Per esempio si trova la via Gluck dove Celentano lavorò come orologiaio.

