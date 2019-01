Amici 18/ Anticipazioni: Vincenzo Di Primo nuovo allievo? Grande preoccupazione tra i ballerini

La scuola di Amici 18 ha ufficialmente ripreso il via. Gli allievi hanno ufficialmente ripreso le lezioni e questa non è l’unica notizia positiva per i fan del talent di Canale 5. Tante sono le novità con le quali prende il via questo 2019. La prima è il doppio appuntamento con i ragazzi di Amici 18, che ci aspettano non solo su Real Time, ogni giorno, a partire dalle 13.50; ma anche su Canale 5, a partire dalle 16.10 con una striscia di 10 minuti (Verso il serale). La seconda è la nuova registrazione, prevista per venerdì 11 gennaio, durante la quale potrebbe esserci uno o più addii da parte degli allievi. La maestra Alessandra Celentano ha infatti maturato un’importante decisione nel corso di questi giorni festivi. Ha infatti provinato alcuni ragazzi esterne e, tra loro, ha trovato una promessa della danza classica.

VINCENZO DI PRIMO PROSSIMO ALLIEVO DI AMICI 18?

Lui si chiama Vincenzo Di Primo, ha 21 anni e ha già alle spalle esperienze molto importanti nel campo della danza classica, nonché la vittoria del Premio di Losanna 2018. Si tratta di un ballerino molto talentuoso e dalla forte tecnica, che la Celentano ha intenzione di inglobare nella classe di Amici 18. Questo, però, ai danni di uno dei ballerini della scuola, o attraverso una proposta di sostituzione oppure con una sfida. Nella scuola, dopo questa notizia, si è allora diffusa la paura di dover abbandonare Amici 18. Oggi scopriremo, nel corso delle nuove lezioni, ulteriori reazioni dei ballerini dopo la notizia della Celentano. Venerdì, nel corso della registrazione, scopriremo grazie alle prime anticipazioni, se uno dei ragazzi dovrà davvero abbandonare la scuola per fare posto a Vincenzo.

