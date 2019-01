Amici 18, Tish e Alberto: tutto finito?/ Video: “non ci sopportiamo più”

Tish e Alberto, i due cantanti di Amici 18, continuano a far parlare i fans del talent show di Maria De Filippi con il loro rapporto. Tra i due, infatti, è nato un rapporto speciale che, però, potrebbe già essere in crisi. Se nelle scorse settimane, infatti, Tish e Alberto hanno fatto sognare i fans mostrandosi spesso in sintonia e sempre più affiatati al punto da far ipotizzare l’inizio di una bella storia d’amore come quelle nate nelle precedenti edizioni di Amici, durante il daytime di oggi, i due cantanti sono stati protagonisti di una discussione dai toni accesi che sta facendo preoccupare i fans. “Non andiamo d’accordo” – dice Alberto – “a me dà fastidio quando mi rispondono male, tu non vuoi neanche venirmi dietro quando hai torto”, sbotta il giovane. “Basta” – risponde Tish – “il punto è che tu dai un peso sbagliato a quello che senti”, aggiunge la cantante dai capelli rossi. Sarà l’inizio di una crisi senza ritorno?

AMICI 18, TUTTO FINITO TRA TISH E ALBERTO?

Se nelle scorse settimane, Tish e Alberto si sono dedicati delle dolci parole trascorrendo insieme tantissimo tempo e dando vita alla prima ship ufficiale di Amici 18, nel daytime di oggi, i due cantanti sono apparsi molto lontani. Le vacanze di Natale non hanno fatto bene al rapporto tra Tish e Alberto che si sono mostrati lontani e, soprattutto, non più complici. La magia dei primi giorni sembra ormai svanita. I due, infatti, non solo non vanno d’accordo, ma non riescono a trovare un punto d’incontro. “Non ci sopportiamo più” dice Alberto mentre Tish fa intuire come la stima tra i due sia ancora quella di poche settimane fa. I fans della presunta coppia sperano che tutto rientri e che la musica li unisca ancora. Andrà davvero così?





