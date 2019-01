Andrea Dal Corso malato/ Foto: “Ho avuto la Sindrome di Raynaud, perdi le dita delle mani” (Uomini e Donne)

Andrea Dal Corso, corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, ha deciso di raccontare un particolare molto personale che, finora, non aveva mai svelato. L’ex tentatore di Temptation Island ha ammesso di aver sofferto fino a pochi mesi fa di una malattia molto rara oltre che pericolosa. Pubblicando su Instagram uno scatto risalente allo scorso marzo, Andrea ha svelato: “Questa foto […] per me ha un significato importante perché da quel momento smesso di soffrire della “Sindrome di Raynaud” , una Malattia rara che colpisce le arterie, caratterizzata da brevi episodi di vasospasmo. Perdi letteralmente le dita delle mani.. e iniziano a farti davvero male.” Allo scatto in questione, seguono infatti quelli delle sue mani in cui, dal colore di queste, si vede palesemente la scarsa circolazione del sangue. “Ne ho sofferto per circa 3 anni – svela Dal Corso – in genere dal mese di Ottobre fino ad Aprile di ciascun anno. Le ho provate tutte, tra integratori termogenici, medicinali vasodilatatori, sotto guanti.. di tutto! Ma mi capitava anche mentre ero al caldo dentro in casa!!”

Andrea Dal Corso e la sua malattia: “Mi avevano detto che non era curabile..”

Andrea Dal Corso ammette di averne sofferto per 3 anni e di aver ricevuto solo brutte notizie in merito. “Mi dissero che non è una malattia curabile e in genere tende ad esser degenerativa nel corso degli anni..” svela il corteggiatore di Uomini e Donne che, tuttavia, chiude il suo post con un’ottima notizia. “Quest’ anno sono stato positivamente colpito dal fatto che non è più riapparso alcun sintomo!! ZERO!! Perché ⁉️ Perché il più delle volte è la Testa che comanda..”. Tante le cose che possono incidere, come Andrea sottolinea, come lo stress, l’ansia ma anche “un amore logorante”. Così conclude con una riflessione: “Forse ho Semplicemente lasciato FLUIRE… senza continuare a preoccuparmi troppo delle eventuali conseguenze della malattia.. ho alzato i livelli di Positività, e il mio corpo ha giovato di tutto questo. Ora speriamo di non vederla più ricomparire in futuro!!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA