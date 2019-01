Andrea Mainardi a Pomeriggio 5/ Matrimonio con Anna Tripoli dopo il Grande Fratello Vip: le novità

Anche Andrea Mainardi è tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso inizia questo 2019 dedicandosi ai protagonisti del Grande Fratello Vip e, in particolare, ai finalisti dell’ultima edizione. Così dopo Walter Nudo, in studio arrivano Andrea e Benedetta Mazza. Mainardi, dato da molti come possibile vincitore, si è invece aggiudicato la seconda posizione, chiudendo comunque in bellezza un percorso emozionante e unico. È lui stesso ad ammetterlo nel corso di un’intervista rilasciata alcuni giorni fa a Fanpage. “Ho vissuto al massimo i giorni nella Casa, senza alcuna strategia di gioco. – ammette Mainardi – In questa edizione non è valsa alcuna previsione, sono state tutte smentite. Contro Francesco Monte pensavo di uscire, ancora oggi non capisco cosa sia accaduto. Credo che nessuno di noi abbia mai utilizzato alcuna strategia.” ha dichiarato lo chef.

NOZZE TRA ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI NEL 2019

E nella Casa del Grande Fratello Vip, più volte Andrea Mainardi ha parlato della sua compagna, Anna Tripoli, e del grande amore che li lega. In molti infatti si chiedono se lo chef abbia intenzione di convolare a nozze con la sua “Tripolina” e lui, nel corso dell’intervista, ha confermato questa intenzione, svelando i primi dettagli. “Non abbiamo stabilito con certezza una data, ma dovrebbe essere a settembre 2019 in Toscana. – ha ammesso Mainardi, per poi concludere – Non siamo mai stati così innamorati e consapevoli di esserlo.” Insomma, lo chef, ex de La Prova del Cuoco, è pronto a coronare il suo sogno d’amore con Anna Tripoli e chissà se la cerimonia non sia mostrata in diretta proprio a Pomeriggio 5.

