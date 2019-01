Angela di Iorio/ Uomini e donne: il fratello di Tina Cipollari pronto a corteggiarla!

Uomini e donne è ripartito alla grande ieri con oltre il 22% di share e con protagonista Gemma Galgani ma nella puntata di oggi tutto cambierà e anche Tina Cipollari avrà il suo bel da fare. Perché? Messe da parte le sue scaramucce con la dama torinese, oggi prenderà posto al centro dello studio un’altra sua “nemica” ovvero Angela di Iorio. La dama è ormai famoso e non per via dei suoi amori ma per il suo modo di essere e le richieste fatte alla redazione: lei è alla ricerca di un uomo benestante che possa rendere leggeri questi ultimi anni della sua vita. Proprio questo l’ha fatta finire nel mirino dei due opinionisti ovvero di Tina Cipollari e di Gianni Sperti che non trovano delicato e nemmeno appropriato questo suo modo di insistere e selezionare i corteggiatori visto che questo non è amore e non c’è sentimento come il programma richiede, o almeno dovrebbe. Lei continua a ribadire che l’importante nella vita è essere chiari e i suoi siparietti sono sempre molto attesi da parte del pubblico, cosa succederà oggi?

L’ARRIVO DI GIULIANO… FRATELLO DI TINA CIPOLLARI

Secondo le anticipazioni della puntata in onda oggi sembra proprio che quando Angela di Iorio prenderà posto al centro dello studio per raccontare la sua ultima settimana, Maria De Filippi annuncerà l’arrivo di un nuovo corteggiatore di 64 anni, Giuliano. Proprio in quel momento Tina Cipollari rivela che proprio il fratello si chiama così e ha questi anni e quando vedrà che l’uomo in arrivo in studio è proprio lui succederà di tutto. La scaltra vamp capirà subito che si tratta di uno scherzo ma il simpatico siparietto non mancherà e la dama gongolerà non poco a vedere la sua nemica in difficoltà per via di questo regalino che la redazione le ha fatto. Cos’altro succederà ad Angela? Ci sarà davvero qualcuno pronto a corteggiarla oggi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA