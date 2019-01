BARBARA D’URSO/ “Io e Maria De Filippi siamo amiche, ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco. Nessuna rivalità”

Barbara D’Urso sarà la regina di Mediaset. Ebbene si, la conduttrice napoletana si appresta a diventare il volto della prossima stagione televisiva di Canale 5 dove sarà onnipresente tra “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque”, “Grande Fratello 16”, “La Dottoressa Giò” e un nuovo programma top-secret. Un 2019 col botto per Carmelita che a TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “Terrorizzata sì, lo sono. Certamente lusingata dalla scelta di Mediaset, ma ovviamente è una sfida durissima, la più complessa della mia carriera”. Il primo impegno è il ritorno in tv dopo diversi anni con la fiction “La Dottoressa Giò”, una serie che l’ha consacrata al successo anche come attrice.

Barbara D’Urso: “Ho sempre creduto nella Dottoressa Giò”

Dopo ben 20 anni, Barbara D’Urso torna a rivestire il camice per interpretare la “Dottoressa Giò“, un personaggio a cui è molto legata: “Ho sempre creduto nel ritorno della dottoressa Giò, Mediaset mi ripeteva che non avevo il tempo di girarla ma la scorsa estate ho rinunciato alle vacanze per stare sul set: è stata una grande emozione. Giò viene assolta dal tribunale dopo essere stata accusata per il gesto estremo di una paziente e torna a fare la ginecologa, più determinata che mai”. Sul set ha ritrovato Christopher Lambert, l’attore francese che proprio durante le riprese della fiction si è perdutamente innamorato di Camilla Ferranti con cui presto convolerà a nozze! Sulla loro storia la D’Urso ha raccontato: “Io non mi sono accorta di nulla, l’ho scoperto sui giornali. Evidentemente Giò è anche un po’ Cupido!”. Poi Barbarella ha raccontato anche del piccolo incidente che fatto tanto preoccupare i suoi fan la scorsa estate: “è stato un incidente. Durante la scena di una colluttazione mi ha dato un colpo un po’ troppo forte al torace, ho avuto un trauma all’emicostato sinistro. Ma si sa, lui è Highlander”. Nel cast della nuova stagione de La Dottoressa Giò a sorpresa c’è anche una tale Eleonora D’Urso: “È mia sorella, fa una partecipazione, è un’attrice bravissima che ha lavorato in tante fiction e a teatro. Lei è nata dal matrimonio di mio padre con Wanda, la mia seconda madre. Siamo sei fratelli legatissimi, e sono tutti pazzi come me. Ogni Natale ci ritroviamo a casa di Wanda e succede qualunque cosa: musica a palla, c’è chi mangia di nascosto i piatti cucinati da mio fratello Alessandro… Quest’anno la nostra festa mi è mancata”.

Barbara D’Urso: la nuova Domenica Live

Oltre a “La Dottoressa Giò”, Barbara D’Urso sarà impegnata nella nuova stagione di “Domenica Live” che dal 13 gennaio 2019 tornerà in onda, ma ad orari modificati. “Visto il grande successo che il pubblico ha continuato a regalarci, «Domenica Live» è stato promosso in prima serata: partirà a metà febbraio e sarà un’evoluzione della trasmissione del po- meriggio, che comunque dal 13 gennaio tornerà in onda ma seguirà gli stessi orari di Pomeriggio Cinque”. Non solo, Carmelita ha anticipato anche qualcosa sul nuovo programma in partenza nel mercoledì sera di Canale 5: “avrà contenuti simili a Domenica Live, ma inseriti dentro meccanismi totalmente inediti, con un forte coinvolgimento del pubblico. Lo studio sarà nuovo e avrà qualche “effetto speciale”. È un esperimento che Mediaset ha in mente da tempo e che è già stato praticato sulla tv spagnola. Sicuramente rischioso, ma per me questa promozione è un grande onore e ringrazio il mio editore Pier Silvio Berlusconi per la fiducia”.

Barbara D’Urso e l’amicizia con Maria De Filippi

Poi la conduttrice ha parlato del suo Grande Fratello 16. Lo scorso anno l’edizione NIP ha riscosso maggior successo rispetto alla terza edizione del Grande Fratello Vip 2018. Barbara D’Urso si è spiegata questa inversione di marcia così: “è sempre difficile prevedere come si comporteranno i concorrenti, a volte creano dinamiche forti che fanno discutere, altre volte sono più trattenuti. Ma Ilary Blasi è stata impeccabile e sono contenta sia della vittoria di Walter Nudo sia delle mie opinioniste entrate nella casa, dalla Marchesa alla Del Santo”. Poi sul finale parla di Maria De Filippi chiarendo una volta per tutte che tra loro c’è una bella amicizia, nessuna rivalità: “Io e Maria ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco. Anche con Maurizio Costanzo: al telefono mi chiama “Dottoressa Giò”. I siti costruiscono rivalità, ma io ho ottimi rapporti con tanti bravissimi colleghi, da Silvia Toffanin a Bonolis”.