Belen Rodriguez e Lavezzi, flirt in corso?/ Inseparabili in Argentina: “nel mio mondo sono piena di energia”

Belen Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi inseparabili in Argentina. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, lancia il nuovo scoop sulla showgirl argentina che ha trascorso il Capodanno in Argentina, lontana dalla sua famiglia, in compagnia di alcuni suoi vecchi amici. Bellissima e radiosa, secondo quanto scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, Belen avrebbe anche incontrato il calciatore, ex attaccante del Napoli. I due si sono conosciuti proprio durante il periodo in cui il Pocho militava nelle fila della squadra partenopea. All’epoca, però, entrambi erano impegnati, ma oggi che sono entrambi single, il gossip esplode. Il gruppo di amici di Belen e quello di Lavezzi, durante le vacanze, sarebbero diventati inseparabili. La showgirl, da parte sua, sui social, si mostra sempre più serena. I fans, inoltre, hanno notato una strana luce nei suoi occhi: avrà davvero trovato nuovamente l’amore?

BELEN RODRIGUEZ E LAVEZZI: FLIRT IN CORSO?

Il 2019 è iniziato all’insegna dell’amore per Belen Rodriguez? Dopo aver brindato al nuovo anno in Argentina, in compagnia degli amici d’infanzia, la showgirl argentina che non è ancora tornata in Italia, potrebbe aver ritrovato anche l’amore. Secondo il settimanale Chi, infatti, Lavezzi potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore. Le amiche, infatti, aspettavano il ritorno di Belen in Italia prima dell’Epifania, ma ad oggi, la showgirl si trova ancora in Argentina. Secondo Chi, inoltre, le amiche avrebbero perso le tracce della Rodriguez che, in compenso, sui social scrive: “Nel mio mondo sono piena di energia positiva”. Dopo i rumors su importanti cambiamenti nella sua vita privata, Belen si ritrova nuovamente al centro del gossip.

