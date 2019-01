Francesco Chiofalo/ Ricoverato per l’asportazione del tumore al cervello: lo operano domani

Era qualche giorno prima di Natale quando Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island e Temptation Island Vip, decise di prendere in mano il suo cellulare, riprendersi e raccontare il terribile incubo in cui si trovava. Francesco o “Lenticchio” come tutti simpaticamente lo chiamano dopo la sua prima apparizione televisiva ha spiegato alla sua cerchia di seguaci di aver scoperto, per pura casualità, di avere una grande massa tumorale nel cervello. “Oggi lunedì 7 gennaio 2018 alle ore 18.00 mi hanno ricoverato al centro di neurochirurgia dell’Ospedale San Camillo di Roma”, ha scritto oggi Chiofalo durante una storia di Instagram dove si riprende camminare per il corridoio dell’ospedale. “Nella giornata di domani mi sottoporrò ad ulteriori analisi e controlli pre-operatori. Salvo imprevisti, dopo domani, mercoledì 9, è previsto il mio intervento di asportazione chirurgica al cervello del tumore”.

ANDRA’ TUTTO BENE

Dopo la sua rivelazione il supporto dei fan non è mai mancato, ecco perché Francesco Chiofalo ha deciso di tenere aggiornate le sue condizioni di salute, questo il motivo per cui ha deciso di continuare ad aggiornare il suo profilo di Instagram. Dopo il terribile racconto Francesco aveva ringraziato tutti e prima di sottoporsi al lunghissimo intervento ha deciso di raccontare la sua storia, piccole pillole alla volta, ai suoi seguaci. Nei video pubblicati Francesco ha deciso di non mostrare il suo volto, di non parlare, ma di lasciare spazio alle parole scritte e alle immagini dell’ospedale. Chiofalo è spaventato dalla lunga operazione che dovrà subire, già prima di Natale aveva raccontato delle disabilità che potrà incontrare una volta uscito dalla sala operatoria e per augurarsi buona fortuna si è tatuato, sul polso, una frase di buon auspicio: “Andrà tutto bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA