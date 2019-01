Gianluca e Roberta/ Uomini e donne, lei lo dimentica con Riccardo Guarnieri ma lui non molla: caos in studio!

Seconda puntata movimentata per Uomini e donne e il trono over che, messo da parte il trash legato a Gemma Galgani, Tina Cipollari e la “dolce” Angela di Iorio, tornerà su una delle coppie più tormentate di questa edizione ovvero quella formata da Gianluca e Roberta. I due torneranno ad accendere gli animi in studio e anche del pubblico a casa con una serie di liti, scontri e suppliche che sicuramente allieteranno questo martedì post festività. Dopo il ballo, vengono invitato al centro dello studio Alessio e Roberta. La dama sta ormai conoscendo questo nuovo cavaliere e a chiuso con Gianluca tanto che al centro dello studio prova a raccontare come stanno andando le cose ma senza riuscire a dire molto visto che Gianluca non riesce davvero a mandare giù la cosa e si intrometterà nel discorso. Sarà allora che lo studio di Uomini e donne prenderà colore, e che colore…

L’ATTACCO DI GIANLUCA E IL NO DI ROBERTA

Il cavaliere perde la pazienza e inizia a discutere con la sua “ex” pregandola di essere sincera in trasmissione e con il pubblico di Uomini e donne raccontando anche quello che c’è ancora tra di loro. A quanto pare lui è pronto a continuare la loro conoscenza tanto da farle avere dei fiori e scriverle una lettera ma lei non ha intenzione di dargli una seconda occasione e anche quando lui arriverà a inginocchiarsi le cose non andranno meglio. Lei non ha intenzione di tornare da lui e, anzi, non solo è convinta di voler andare avanti nella sua conoscenza con Alessio ma rivela di aver sentito anche un volto celebre della trasmissione ovvero Riccardo Guarnieri (ex di Ida Platano) che non sarà presente oggi ma con il quale vorrebbe sentirsi ancora. Gianluca arriverà a lasciare lo studio farà lo stesso con la trasmissione?

