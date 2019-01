I FANTASTICI 4/ Sul 20 il film con Ioan Gruffudd e Jessica Alba (oggi, 8 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE JESSICA ALBA

Per la prima serata di oggi, martedì 8 gennaio, Canale 20 ha scelto di intrattenere il suo pubblico con un titolo basato su uno dei fumetti più famosi della Marvel Comics. Alle ore 21, sarà infatti proiettato il film I Fantastici 4, realizzato nel 2005 fra Stati Uniti e Germania. Mescola diversi generi, tra i quali avventura, fantascienza, azione e commedia, ed è stato diretto da Tim Story. Quest’ultimo ha anche diretto il sequel I Fantastici 4 e Silver Surfer, oltre Think Like a Man e Poliziotto in prova. Il cast vede come protagonista principale il gallese Ioan Gruffudd, visto anche in Titanic, Black Hawk Down – Black Hawk, King Arthur e Amazing Grace. È stato affiancato dagli americani Jessica Alba (serie Dark Angel, Honey, Sin City), Chris Evans (serie di Captain America, The Avengers) e Michael Chiklis (serie televisiva The Shield, Soldier, La setta delle tenebre). Ma godiamoci adesso la trama del film nel dettaglio proposta qui di seguito.

I FANTASTICI 4, LA TRAMA DEL FILM

La trama de I Fantastici 4 si apre con una missione spaziale a scopo scientifico intrapresa da un gruppo di quattro amici. Tuttavia, in seguito ad avvenimenti piuttosto strani, il loro DNA subisce diverse mutazioni e il quartetto scopre di avere assunto diversi poteri particolari. Red capisce di avere la capacità di allungarsi e diventa Mister Fantastic, Sue è invisibile e si tramuta, per l’appunto la Donna Invisibile, Johnny si accorge di poter infuocare il suo corpo e si trasforma nella Torcia Umana e Ben diventa un uomo di pietra, ossia La Cosa. Ciascuno dei protagonisti ha dei problemi evidenti nella gestione dei rispettivi poteri, che si ripercuotono anche sulla vita quotidiana. Tuttavia, anche Victor si accorge di avere un potere, quello di controllare l’elettricità trasformandosi in metallo. Assume le sembianze del temibile Dottor Destino e non manifesta alcuna intenzione di farsi curare. Indebolisce Ben e rapisce Reed dopo una battaglia, poi scaglia un missile contro Johnny e cerca di strozzare Susan. Ben torna di pietra e butta giù Victor dal suo palazzo. I Fantastici 4 riescono a sconfiggere il nemico e festeggiano.

