Il Segreto, puntata serale/ Anticipazioni 8 gennaio: Julieta tra Fernando e Prudencio nel nome di Saul!

Doppio appuntamento oggi con Il Segreto che torna in onda nel pomeriggio su Canale 5 e poi in prima serata su Rete 4 sempre in coppia con Una Vita. La soap spagnola riparte da Julieta e dalla sua disperazione così come dal ritorno di Fernando Mesia e dal silenzio di Francisca Montenegro, ma cosa succederà in questa nuova puntata serale? La giovane ha pianto tanto per la presunta morte dell’amato Saul e proprio questa sera la vedremo ancora tra due fuochi ovvero tra il marito Prudencio e il nuovo “arrivato” Fernando Mesia. Sarà lui a proporre a Julieta di annullare il matrimonio con il marito per andare avanti con la sua vita ma lei non ha intenzione di farlo visto che pensa che sia proprio lui il colpevole della morte di Saul e per questo ha deciso che lo punirà rimanendo al suo fianco e tramando la giusta vendetta nei suoi confronti.

DONNA FRANCISCA NELLE MANI DI UN NOTO VILLAIN?

Il Segreto non è solo il “triangolo” Fernando, Julieta e Prudencio, ma anche Donna Francisca. Lei è una delle poche protagoniste del cast originale della soap spagnola ancora in attività o quasi. Ormai da giorni il suo silenzio preoccupa i fan e, soprattutto, il suo consorte, Raimundo, che inizierà ad insospettirsi un po’ troppo di quanto sta accadendo. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto rivelano il ritorno di un altro villain della soap ovvero Fulgencio Montenegro e tutto lascia pensare che sia proprio lui ad aver allungato le mani sulla matrona della soap e non solo. Da oggi vedremo Raimundo iniziare le sue indagini sulla sua amata Francisca per cercare di capire cosa sta accadendo e quale sia stata la sua fine, finirà anche lui dritto dritto nelle mani di questo “nuovo”, presunto, nemico?

GLI INCIUCI DI ADELA E CARMELO…

Rimane sullo sfondo della soap spagnola, la storyline legata ad Adela e ai suoi silenzi e le sue omissioni. Nella puntata di questa sera de Il Segreto, Marcela, Fe e Consuelo offriranno il loro aiuto alla donna per preparare i documenti dei ragazzi che sarebbero obbligati dalla legge a fare il servizio militare ma questo non sarà il suo unico problema. Carmelo continua a pensare alle sue bugie e alle minacce che ha ricevuto fino a questo momento a sua insaputa ma ha deciso che le cose devono cambiare e per questo penserà seriamente di procurare una scorta per lei e tenerla al sicuro, ma riuscirà davvero in questa sua missione? Le altre rivelazioni arriveranno con la puntata di oggi pomeriggio e di quella in onda su Rete 4 che potrete seguire in diretta tv o in diretta streaming accedendo al sito Mediaset, previo login, cliccando qui.



