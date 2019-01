La compagnia del Cigno/ Cast w anticipazioni seconda puntata: ora è Barbara ad avere bisogno di aiuto

Dopo il gran debutto, oggi, martedì 8 gennaio, in prima serata su Raiuno, va in onda la seconda puntata de La compagnia del cigno, una delle fiction più attese del 2019 e che non ha deluso le aspettative del pubblico. La fiction di Ivan Cotroneo con un cast stellare formato da Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino Abbrescia, ha colpito sin dalle prime battute i telespettatori che hanno apprezzato non solo la storia, ma anche le interpretazioni intense dei protagonisti. Al centro della trama ci sono le storie di sette ragazzi che si dividono tra la passione per la musica e i problemi delle rispettive famiglia. Ad unirli ne La compagnia del cigno è il maestro Morioni che pretende da loro il massimo senza mai accettare scuse.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO: IL PRIMO CONCERTO

“Il primo concerto” è il primo episodio che verrà trasmesso questa sera: il professore Marioni deciderà di convocare alcuni dei suoi migliori studenti perché un noto maestro d’Orchestra arriverà a Milano. Il temuto professore impone ai suoi studenti di non frequentare altre lezioni se non la sua proprio perché il suo scopo è quello di presentare una classe ai limiti dell’eccellenza. In particolar modo il professore si scaglia contro Barbara cui chiede di eliminare tutti i suoi impegni di studio riguardanti il liceo classico. Ma le sue idee e le sue imposizioni non finiscono e assegna a Sara, a Matteo e a Barbara e Domenico alcuni brani che dovranno suonare come solisti. Tutti i ragazzi cercano di dare il massimo, ma per Barbara è sempre più difficile a causa dei troppi stress della sua vita. La sua esibizione non tocca l’eccellenza, il professore ne rimane deluso e deicide di cacciarla dall’orchestra.

LA SCELTA DI BARBARA

Il secondo episodio di questa sera è “La scelta di Barbara” dove tutti gli studenti del Conservatorio continueranno a dedicarsi alle prove per l’arrivo del Maestro Fiore. Barbara, però, non ha il coraggio di raccontare alla mamma quanto accaduto con il professore Morioni, di essere stata allontanata dall’orchestra e così, mentre tutti i suoi compagni continuano le prove, lei, passeggia per la città provando un grande senso di solitudine causato dalle continue bugie da lei create. La compagnia del cigno comprende le difficoltà di barbara che, però, non accetta quelle attenzioni. L’unico che vorrebbe vicino è Domenico, ma lui, ancora, non capisce l’interesse della giovane. Tutti i ragazzi della compagnia del cigno usano le prove d’orchestra per poter sfuggire ai problemi personali: Matteo la psicologa, Robbo i tradimenti della madre, e Rosario dalla sua madre tossicodipendente.

DOVE GUARDARE LA COMPAGNIA DEL CIGNO

La seconda puntata de La compagnia del cigno verrà mandata in onda questa sera su Rai Uno a partire dalle 21.25. La fiction che racconta la storia di sette adolescenti che studiano al Conservatorio di Milano può essere vista anche attraverso la diretta streaming sulla piattaforma gratuita della Rai, previa registrazione, RaiPlay su cui è possibile vedere la diretta e gli episodi già mandati in onda. La serie, quindi, è possibile osservarla da qualsiasi parte del Paese, basta essere forniti di una connessione internet e degli apparecchi mobili. La tanto attesa serie Rai è composta da dodici episodi, divisi in sei puntate da 100 minuti l’una.

NON VINCE CONTRO TITANIC

La prima puntata de La compagnia del cigno sembra aver riscosso un enorme successo. Su twitter in tantissimi hanno utilizzato l’hashtag per commentare la serie, #lacompagniadelcigno, tanto da posizionarsi al secondo posto tra i trend di Twitter, seguito da un intramontabile del cinema, Titanic. La storia della nave affondata, le cui scene sono impresse nella memoria di ciascuno di noi, ha vinto contro la nuova serie Rai. I telespettatori dimostrano di preferire la tradizione alla novità, nonostante la serie si sia presentata bene mettendo alla luce tutti i problemi che possono avere degli adolescenti tra problemi sentimentali o famigliari. Le musiche che fanno da cornice alla fiction sono belle e vengono unite sia quelle più classiche a quelle più contemporanee. Come continuerà la storia? Verranno svelati i veri e gravi problemi del passato di ogni personaggio?



