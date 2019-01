MARTA PASQUALATO DI UOMINI E DONNE SI SFOGA SU INSTAGRAM/ “Mi sono fatta il mazzo, mai stata figlia di papà”

Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pure lontana dalle telecamere continua a dividere il pubblico dei social. C’è chi l’adora e chi invece non aspetta altro che scrivere sotto ogni sua foto commenti negativi. L’esperienza nel dating show di Canale 5 ha sicuramente cambiato la vita di Marta, più volte presa di mira per il suo atteggiamento e comportamento all’interno del programma tv. La studentessa di Medicina però non ci sta e ha pubblicato una serie di messaggi in cui ha voluto dire la sua facendo delle opportune precisazioni. “Partiamo da una premessa importante” – scrive Marta – “perchè vedo che ci sono ancora persone mentalmente un pò chiuse che non accettano che qualcuno che fa Medicina faccia anche altro nella vita tipo viaggiare, lavorare, etc.”

“Non sono mai stata una miliardaria”

A chi l’accusa di vivere una vita patinata, Marta Pasqualato replica senza batter ciglio: “Premessa: non sono mai stata una miliardaria figlia di papà che si può far pagare 6 anni di studi, quindi lavoro su Instagram, mi mantengo da sola, non gravo più sulla mia famiglia economicamente parlando e ora posso anche pagare qualche vacanzina a mia sorella e fare qualche regalo a mamma quando posso”. Parole semplici, ma dirette quelle scritte dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la cui popolarità è sicuramente cresciuta sui social proprio grazie alla partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi. A chi le dice di non studiare abbastanza, essendo spesso online su Instagram, dice: “Perchè alcuni collegano automaticamente la mia attività su Instagram con “NON STUDI” abbastanza?”.

“Mi mantengono da sola, a differenza di…”

Marta Pasqualato non le manda a dire e, dopo aver precisato di essersi fatta un mazzo negli ultimi cinque anni a Medicina, lancia una bella frecciatina a tutti i 30 enni che l’accusano, ma si fanno ancora mantenere dalla famiglia: “Mi sono fatta un mazzo per 5 anni e nell’ultimo anno ho rallentato per tanti motivi, negli ultimi mesi mi sono rimboccata le maniche e ho ingranato la marcia, però intanto ho fatto un sacco di esperienze di vita, mi mantengo da sola, gli scienziati invece mi insultano ma intanto a 30 anni si fanno dare la mancetta del papà che mi dicono? Vi aspetto tutti in Direct”. Sul finale poi la Pasqualato racconta di aver avuto diversi momenti di difficoltà, ma di continuare a credere nei suoi sogni: “detto ciò, io racconto la mia esperienza senza arroganza né scadenza, senza pensare di essere già arrivata, il percorso è lungo e faticoso e non vi nego dii avere avuto momenti di sconforto, gli esami li boccio anche io, son rimasta indietro di qualche esame come succede a tanti, ma ho delle persone vicine che mi sostengono tutti i giorni e mi fanno ricordare il perchè ho iniziato questa bellissima Università. I pregiudizi per me hanno valore ZERO”.



