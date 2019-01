MARTINA SEBASTIANI INCASTRA LARA ZORZETTO/ “Vere le voci su Temptation Island: una coppia fingeva”

Martina Sebastiani ha deciso di dire la sua sul recente caso scatenato da Deianira Marzano, che ha accusato pubblicamente Lara Zorzetto di aver finto durante la sua avventura a Temptation Island. La Sebastiani, infatti, ha pubblicato un breve video sui social per rispondere a chi le ha scritto ipotizzando che fosse la coppia di Martina e Gianpaolo quella che avrebbe mentito nel programma televisivo di Canale 5. “Mi state scrivendo in tantissimi credendo al fatto che io fossi io d’accordo col mio ex, ma stiamo scherzando?” dice quasi divertita Martina, che ha voluto uscire allo scoperto prendendo così posizione sulla delicata questione scoppiata in questi giorni.

“Sono stata me stessa al 100%”

L’ex protagonista di Temptation Island ha voluto precisare a gran voce, e con tanto di video, di essere sempre stata se stessa all’interno di “Temptation Island”, il programma di successo trasmesso la scorsa estate su Canale 5. “Io credo, nel bene e nel male, discutibile o no, io sia stata me stessa al 100%” – ha detto Martina – “e non c’era nulla di calcolato in quello che è successo. Credo che dai miei occhi e dalle mie reazioni, era evidente che tutto ciò è stato molto improvviso e sconvolgente nella mia vita.” Parole semplici, ma chiarissime quelle pronunciante dall’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta. Martina poi sul finale ha sganciato una vera e propria bomba confermando le voci di Deianira Marzano che accusano Lara Zorzetto: “Confermo le voci che ci sono state qualche giorno fa, alcuni audio li ho ascoltati anche io, confermo l’esistenza di questi audio…”.

Lara Zorzetto ha mentito?

Le parole di Martina Sebastiani sembrerebbero così confermare la versione di Deianira Marzano che, in questi giorni, ha pubblicato alcuni messaggi di Lara Zorzetto dove viene accusata di aver mentito durante tutto il percorso all’interno di Temptation Island. In realtà ad accusare la Zorzetto c’è anche l’ex fidanzato Michael che, stando alle parole di Deianira, avrebbe inviato dei messaggi audio alla influcencer. “Mi ha contatta Michael, possiede dei messaggi che testimoniano come Lara premidatamente abbia preso in giro la produzione del programma e diffamato Michael” ha rivelato in esclusiva Deianira. L’influencer ha però precisato di non potere mostrato questi messaggi, ma di averli ascoltati e: “io ho ascoltato dei messaggi che preannunciavano già che avevi fatto un bel piano, già sapevi che sarebbe andata così. Io sono sempre dalla parte delle donne ma non da quelle come te”. Per Deianira, Lara Zorzetto avrebbe volutamente preso in giro il programma alla caccia di popolarità e successo proprio come ha fatto Sara Affi Fella, ma nel dating show di Uomini e Donne. Dove sta la verità?



© RIPRODUZIONE RISERVATA