MECHANIC – RESURRECTION/ Su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 8 gennaio 2019)

NE CAST JASON STATHAM E JESSICA ALBA

Il film Mechanic – Resurrection va in onda in prima visione TV su Italia 1 oggi, martedì 8 gennaio 2019, alle ore 21,25. La pellicola è a metà strada tra l’azione e il thriller, è stata realizzata nel 2016 e prodotta fra Stati Uniti e Francia. La regia è stata affidata al tedesco Dennis Gansel mentre il lavoro può vantare un cast di assoluto rispetto. Protagonista principale è l’attore britannico Jason Statham, noto anche per The Transporter, The Italian Job, Rogue – Il solitario e La rapina perfetta. È affiancato dalla performer statunitense Jessica Alba, popolare grazie alla serie televisiva Dark Angel e ai film Honey e Sin City. Il cast è completato da interpreti del calibro di Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh e Sam Hazeldine. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

MECHANIC – RESURRECTION, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Mechanic – Resurrection vede come protagonista Arthur Bishop, un sicario che ha scelto di fingere la propria morte e rifugiarsi a Rio de Janeiro sotto falso nome. Il suo passato torna a galla da un momento all’altro, quando una donna di nome Renee Tran lo rintraccia. Il capo di quest’ultima vuole che Arthur torni ad imbracciare le armi e uccida tre persone, facendo in modo che tutto sia considerato come un incidente. Dopo aver scattato una foto a Renee, Bishop ammazza i suoi scagnozzi e inizia a fuggire, andandosene in Thailandia. Viene poi costretto ad accettare l’offerta da Ryan Crain, il suo datore di lavoro segreto. Nel frattempo, conosce la bella Gina Thorne e se n’è innamora, ma quest’ultima viene sequestrata. Per sperare di rivederla viva, deve compiere tre omicidi in una missione piena di momenti mozzafiato e continui colpi di scena, con sparatorie dal finale per nulla scontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA