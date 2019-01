Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 8 gennaio: la d’Urso parte con il botto dopo tre settimane di pausa!

Pomeriggio 5 torna e spazza via tutto e tutti. Barbara d’Urso in versione “inondazione cubana” ha indossato il suo vestitino bianco, i suoi tacchi ed è arrivata in studio carica di energia dopo tre settimane di pausa e vacanze. Per lei il tempo sembra fermarsi e gli ascolti tv della prima puntata del 2019 di Pomeriggio 5 ne sono la prova. La conduttrice torna in onda e lascia indietro di 3-4 punti percentuali il suo diretto concorrente ovvero La Vita in Diretta. La formula è sempre la stessa visto che nella prima parte si è tornati a parlare di cronaca e attualità dopo settimane di silenzio con interviste, collegamenti e rivelazioni (le amate esclusive della conduttrice) e poi si è passati ad una parte più leggera con ospite in studio Walter Nudo, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip 2018. Cosa succederà oggi e quali saranno i temi della puntata?

I TEMI DELLA PUNTATA DI OGGI

La conduttrice aprirà Pomeriggio 5 con il consueto lancio delle notizie e le esclusive della puntata ma in molti sono pronti a controllare la reazione della d’Urso dopo le polemiche legate al mancato lancio di Avanti un altro di ieri sottolineando il fatto che, proprio nella sua trasmissione, ha promesso che lo avrebbe fatto nel nuovo anno. Dalle 17.45 in poi si passerà a qualcosa di più leggero toccando i temi caldi cari al pubblico amante del trash e non solo. Quali saranno gli ospiti di oggi? Al momento tutto tace anche se in molti si aspettano di vedere (forse solo domenica pomeriggio accadrà) qualche nuovo volto de La Dottoressa Giò. Proprio poco fa la conduttrice ha condiviso la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ringraziando il direttore proprio perché completamente dedicata alla sua fiction in onda da domenica su Canale 5: “Grazie al direttore @aldovitali e @tvsorrisi per questa splendida copertina dedicata a La Dottoressa Giò Io sono emozionatissima, non vedo l’ora che arrivi domenica, ormai manca veramente poco”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA