Rita Forte a Vieni da me/ “Ho avuto un tumore, ma sono qui. Io e Raniero innamorati dopo 30 anni…”

Puntata emozionante quella odierna per il pubblico di Vieni da me. Dopo aver intervistato Gigi Marzullo che ha parlato del dolore per la morte della madre e del fratello, Caterina Balivo ha raccolto le dichiarazioni di Rita Forte. Nonostante sia sempre sorridente, l’artista nasconde all’interno del suo cuore tanti momenti dolorosi che è riuscita a superare e che oggi racconta con estrema tranquillità. All’età di 7 anni, Rita Forte perde suo padre, il perno della sua famiglia: “è morto per un incidente stradale. Siamo rimaste io e mia madre che è stata una donna straordinaria e ha fatto di tutto per farmi studiare”, racconta la Forte che, oltre a coltivare la passione per la musica, è riuscita anche a laurearsi. Dopo aver ottenuto il successo, la vita ha fermato Rita Forte: prima un tumore al seno e poi un gravissimo incidente: “mi dissero che non avrei mai camminato come prima. Mia madre, anche se non stava bene, veniva a trovarmi tutti i giorni”, ricorda Rita che svela di avere molto fede e di pregare tanto. Dopo tanto dolore, però, la vita torna a sorridere a Rita Forte che, non solo è tornata a fare quello che ama di più ovvero lavorare in teatro, ma ha anche trovato l’amore.

RITA FORTE: “MI SONO INNAMORATA DI RANIERO DOPO 30 ANNI DALLA PRIMA VOLTA”

Con l’argomento amore, Rita Forte torna a sorridere. L’artista, infatti, racconta a Caterina Balivo di vivere un amore bello e importante, di quelli che, come canta Antonello Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. “Sto vivendo un amore da otto anni. Se non l’avessi vissuto a 16 anni, non l’avrei riconosciuto a 16 anni. E’ vero: certi amori non finiscono, anno dei giri immensi. Il nostro ha fatto un giro molto immenso. Ci siamo rivisti dopo 30 anni e ci siamo amati, riconosciuti subito come se fosse la prima volta” – racconta Rita Forte che poi aggiunge – “con il mio attuale compagno, Raniero, ci amiamo moltissimo ed è una cosa bella perchè è un amore reciproco”. Rita Forte, poi, svela di essere a teatro con lo spettacolo “Un’altra possibilità” che rappresenta la sua grande rivincita.





