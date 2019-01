Saranno Isolani/ Al via il reality web con Filippo Nardi per scegliere il naufrago non vip

Da martedì 8 gennaio, Filippo Nardi sarà alla guida di Saranno Isolani, il reality di Canale 5 disponibile su Mediaset Play al termine del quale, il pubblico sceglierà il naufrago non vip che entrerà a parte parte del cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019. Saranno Isolani, partito lo scorso anno prima del reality condotto da Alessia Marcuzzi, è una sfida tra dieci concorrenti, 5 uomini e 5 donne, che cercano di conquistare l’unico posto disponibile tra i naufraghi. Lo scorso anno, a trionfare fu il personal trainer Franco Terlizzi che si rivelò, poi, la vera sorpresa del reality. I concorrenti vivranno come dei veri naufraghi nella Maremma Toscana. Ogni giorno, Filippo Nardi, su Mediaset Play, commenterà le avventure dei concorrenti. Il pubblico, invece, attraverso il televoto sul sito e sull’applicazione Mediaset Play sceglierà il vincitore.

SARANNO ISOLANI, I CONCORRENTI

A sfidarsi in Saranno isolani saranno cinque uomini e cinque donne. Non mancheranno prove per combattere la fame e il freddo. Le donne in gara sono: l’aspirante showgirl milanese ventiduenne Alice Fabbrica, la fruttivendola di 35 anni di Latina Chiara Patriarca, Eleonora Massara, di 45 anni, mamma di una bambina di 6 anni, l’esperta di pubbliche relazioni Giorgia Venturini, 34 anni, di Roma e Lucia Grieco, 25 anni, addetta alle vendite ma che spera di poter avere la possibilità di lavorare nel mondo dello spettacolo. Il suo sogno, infatti, è fare l’attrice. Gli uomini in gara, invece, sono: il 31enne Mario Ferri, noto per le sue invasioni di campo in varie partite di calcio, Yuri Rambaldi, 25 anni, spogliarellista, il 45enne Mirko Pontesilli, centralinista, il 59enne impiegato comunale di Caserta Salvatore Vigliucci e lo spogliarellista napoletano di 33 anni Giovanni Vitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA