SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI/ Il giornalista: “Non sono io la causa della rottura con Gerò Carraro”

Nuovo amore per Simona Ventura? La conduttrice, dopo il passaggio da Mediaset a Rai 2 dove condurrà “The Voice of Italy“, sembrerebbe aver ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo. A lanciare la bomba è ancora una volta il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini che ha pubblicato in esclusiva assoluta una foto che ritrae Super Simo a cena con Giovanni Terzi, giornalista e ex assessore della giunta Letizia Moratti. Dalle pagine di “Chi”, Simona Ventura ha rivelato: “siamo amici da tempo, ma ci frequentiamo da poco”. Parole che confermano una volta per tutte le voci che circolavano alcuni mesi fa su una possibile frequentazione tra i due.

Giovanni Terzi: “Non sono io la causa della rottura con l’ex”

Sulle pagine del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, Simona Ventura e Giovanni Terzi escono alla scoperto. E’ ancora presto per parlare d’amore, ma i due si stanno frequentando e le cose sembrano procedere alla grande. Per la Ventura non è stato facile ricominciare dopo sette lunghi anni d’amore con Gerò Carraro, ma come canta Arisa “l’amore può allontanarci, la vita poi continuerà”. Nella vita di Simona ora c’è Giovanni Terzi, giornalista di cronaca nera ed architetto con un passato in politica, con cui la conduttrice sembra aver ritrovato il sorriso. L’ex assessore della giunta Moratti ci tiene però a precisare: “Non sono io la causa della rottura del suo precedente legame”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: è amore?

Non è dato sapere se è già amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, ma i due si stanno conoscendo e frequentando. La loro “relazione” è confermata non solo dalle inequivocabili foto pubblicate da Chi, ma anche dalle parole di Stefano Bettarini che recentemente ha trascorso una lunga vacanza con l’ex moglie, i figli e la fidanzata Nicoletta Larini. L’ex “concorrente” della prima edizione di Temptation Island Vip dalle pagine di “Chi” ha detto: “di sicuro Simo ha consumato tutta la banda larga dell’Egitto per stare al telefono con lui”. L’ennesima conferma di come Super Simo, pur in vacanza a Sharm El Sheik con famiglia ed affetti, non si è separata un attimo dal suo nuovo amore!



