TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI DAL CHIRURGO PLASTICO? / Foto, Alberto Dandolo, “refresh durante le feste”

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono andati dal chirurgo plastico? Non che ci sia nulla di male, diciamolo subito. Ma trattandosi di Vip di conclamato seguito è chiaro che una notizia del genere fa comunque discutere. A lanciare la bomba sui social, precisamente sulla sua pagina Instagram, è stato il sempre informatissimo Alberto Dandolo, tastiera graffiante di Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino. Pubblicando uno scatto che raffigura i volti della storica coppia di opinionisti di Uomini e Donne uno accanto all’altro, Dandolo insinua con una battuta (poi nemmeno tanto battuta): “I mitologici Gianni e Tina me sa che si sono fatti un bel “refresh” durante ste Feste. Sono pompati e smaltati a lucido come due vasche da bagno ! Ieri li ho riconosciuti solo dalla voce ! Se sono tolti 10 anni a testa! Li ADOROOO”. Dunque nessuna critica da parte di Dandolo, almeno non direttamente, ma chissà se ai due diretti interessati avrà fatto piacere…

TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI DAL CHIRURGO PLASTICO?

Da come l’ha messa su Instagram, Alberto Dandolo non sembra essere in possesso di notizie certe sui presunti ritocchini compiuti da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Piuttosto si tratta di una sensazione, o al massimo di un’intuizione, che a quanto pare sembra condivisa da molti telespettatori del programma di Maria De Filippi. Basta leggere un po’ tra i commenti al post del giornalista di Dagospia. C’è infatti chi scrive: “Ho pensato la stessa cosa anch’io guardando Gianni #ioscioccata”. E ancora:”Gianni Sperti assomiglia a Gabriel Garko”. Un’altra internauta commenta:”Lo avevo notato anche io Gianni ha esagerato di più”. C’è anche chi ci va giù pesante:”Imbarazzanti. Mi chiedo come mai Maria li tenga ancora a libro paga”. Qualche commento più tenero, scavando, si trova pure:”Gianni ha tagliato la barba e sembra molto più giovane”. Chissà dove sta la verità…





