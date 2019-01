TITANIC – SECONDA PARTE/ Su Canale 5 il film di James Cameron (oggi, 8 gennaio 2019)

ALLA REGIA JAMES CAMERON

Su Canale 5 nella prima serata di oggi, martedì 8 gennaio 2019, a partire dalle ore 21,35 viene mandata in onda la seconda parte del film Titanic, un kolossal che ha praticamente riscritto la storia del cinema. La pellicola è di genere drammatico e sentimentale ed è stata realizzata nel 1997, con la produzione curata da 20th Century Fox, Paramount Pictures e Lightstorm Entertainment e la regia affidata a James Cameron. Quest’ultimo ha diretto i due film di maggiore incasso di tutti i tempi, ossia lo stesso Titanic e Avatar. Basterebbe questo per sottolineare la sua grande esperienza. Molto apprezzato è anche il cast, guidato dai pluridecorati protagonisti principali Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Entrambi sono riusciti a conquistare l’ambito Premio Oscar e hanno conseguito il culmine del loro successo proprio grazie a questo film di alto livello. Tra gli altri attori, vanno segnalati Billy Zane, Gloria Stuart, Kathy Bates, Jason Barry, Bill Paxton e Frances Fisher. Da non lasciare in secondo piano neanche le musiche di James Horner. Ma ecco a voi la seconda parte del film nel dettaglio.

TITANIC, LA SECONDA PARTE DEL FILM

Dopo la collisione del transatlantico con l’iceberg, Rose sta per essere condotta su una scialuppa di salvataggio, ma si rifiuta di salire e vuole andare a salvare il suo amato Jack, imprigionato dall’ormai ex fidanzato di lei Cal. Jack cerca di liberarsi in ogni modo ma senza successo fino a quando non viene trovato da Rose. I due vengono inseguiti dal disperato Cal, che cerca di riprendersi la sua Rose, ma preso dall’ira inizia a sparare contro gli amanti. La coppia attraversa con difficoltà i meandri di una nave che ormai è spezzata in due parti e non può più sfuggire al suo definitivo naufragio. La prua del transatlantico affonda in maniera immediata, mentre la poppa sulla quale si erano appoggiati Jack e Rose sprofonda un po’ più tardi. I due innamorati trovano una porta galleggiante sulla quale posarsi, ma Jack sceglie di lasciare l’unico posto disponibile a Rose. Lui muore a causa del freddo delle acque gelide, mentre lei viene salvata da un ufficiale insieme ad altre cinque persone. Rose sbarca a New York e cambia nome in Rose Dawson per non farsi ritrovare da sua madre Ruth e da Cal, anche loro sopravvissuti alla catastrofe. All’età di 102 anni, la donna decide di gettare il Cuore dell’Oceano nel mare. Quindi, nella scena finale, Rose torna (nei suoi sogni) giovane e può finalmente riabbracciare il suo amato Jack in un momento davvero commovente e visionario.

