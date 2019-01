Una vita, puntata serale/ Anticipazioni 8 gennaio: Samuel ripudia Blanca e Diego

Dopo l’appuntamento di Natale, Una vita, torna in onda anche oggi, martedì 8 gennaio, alle 22.30 su Rate 4. Subito dopo la puntata settimanale serale de Il Segreto, il pubblico di Rete 4 potrà seguire le nuove avventure degli inquilini di Acacias 38. Al centro del nuovo appuntamento con la soap opera spagnola ci sarà Blanca, divisa tra Diego e Samuel con quest’ultimo che si riprenderà coscienza dopo aver rischiato la vita. Nel quartiere, poi, il ritorno del colonnello Arturo Valverde scatenerà il panico. Ad affrontarlo sarà prima Rosina e, successivamente tutti gli altri inquilini del palazzo, pronti a difendere Elvira, tornata dalla Turchia dove ha vissuto momenti terribili. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Una vita? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: BLANCA E DIEGO SI SENTONO IN COLPA…

Blanca e Diego continuano a sentirsi in colpa per quanto accaduto a Samuel che, dopo aver scoperto il tradimento del fratello e della donna che ama, nel tentativo di colpire Diego, ha sbattuto violentemente la testa. Dopo aver ripreso coscienza, tutti tirano un sospiro di sollievo, ma di fronte al dottore, Samuel ripudia Diego e caccia violentemente Blanca dalla stanza d’ospedale. Affranta, la giovane non sa come risolvere la situazione. Come se non bastassa, Samuel perde nuovamente coscienza e il dottore spiega che per potersi salvare avrà diritto di un’operazione. Ursula, però, si oppone e Diego chiede a Blanca di sposare Samuel in modo da diventare la sua tutrice e autorizzare l’operazione. Cosa farà la giovane?

IL RITORNO DI ARTURO

Elvira, dopo aver vissuto momenti terribili in Turchia dove è stata costretta a sposare Simon Gayarre. Il colonnello, infatti, l’ha fatta rapire il giorno del suo matrimonio con Simon e portata in Turchia facendo credere a tutti che fosse morta. Elvira, però, è tornata il giorno del matrimonio di Simon e Adela. Nel quartiere, torna anche il colonnetto Arturo la cui presenza scatena il caos generale. Rosina, infatti, lo insulta e lo informa che ora Elvira si trova dai Palacios. Quando il collonnello si presenta da quest’ultimi, Ramon rifiuta di consegnarle la figlia. Il colonnello, così, decide di denunciarlo. Antonito, nel frattempo, cerca lavoro per riconquistare la fiducia del padre.



